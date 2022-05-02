https://tr.sputniknews.com/20220502/kievin-hayaleti-adli-pilotun-gercek-olmadigi-ortaya-cikti-1056012267.html
'Kiev’in Hayaleti' adlı pilotun gerçek olmadığı ortaya çıktı
'Kiev’in Hayaleti' adlı pilotun gerçek olmadığı ortaya çıktı
Ukrayna’da Rus ordusuna bağlı 40’a yakın savaş uçağını düşürdüğü öne sürülen ve geçen günlerde öldüğü belirtilen 'Kiev’in Hayaleti' lakaplı Ukraynalı pilotun... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T10:39+0300
2022-05-02T10:39+0300
2022-05-02T10:39+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
kiev'in hayaleti
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik harekatının ardından 'Kiev’in Hayaleti' lakaplı Ukraynalı pilotun Rus ordusuna bağlı 40’a yakın savaş uçağını düşürdüğü öne sürüldü, söz konusu pilotun 29 yaşındaki Binbaşı Stepan Tarabalka olduğu ve 13 Mart’ta hayatını kaybettiği iddia edildi. Ancak yetkililer, tarafından Tarabalka’ya madalya verildiğini doğrularken Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Kiev'in Hayaleti, karakteri Ukraynalılar tarafından oluşturulmuş bir süper kahraman efsanesidir" uyarısında bulunuldu ve Ukrayna halkından bilgi kirliliğine karşı uyanık olmalarını ve bilgiyi yaymadan önce kaynaklarını kontrol etmesini istedi. 'Kiev’in Hayaleti'nin tek bir pilottan ziyade Ukrayna’nın başkenti Kiev’i koruyan Hava Kuvvetleri'nin 40. Taktik Havacılık Takımını oluşturan pilotlarının tamamı olduğu da sanılıyor. Ukraynalı askeri tarihçi Mikhail Zhirohov, Kiev'in Hayaleti hikayesini 'moral yükseltmek için propaganda' olarak nitelendirerek, operasyonun başlarında Rus ordusunun Ukrayna hava sahasına hakim olduğunu, bu nedenle Ukraynalı bir pilotun 'sadece iki veya üç uçağı vurabileceğini' belirtti. Zhirohov, "Bu propagandaya sahip olmak çok önemli, çünkü silahlı kuvvetlerimiz daha küçük ve birçoğu onlara (Ruslara) eşit olamayacağımızı düşünüyor. Buna savaş zamanında ihtiyacımız var" dedi.
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rusya, ukrayna, kiev'in hayaleti
'Kiev’in Hayaleti' adlı pilotun gerçek olmadığı ortaya çıktı
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Ukrayna’da Rus ordusuna bağlı 40’a yakın savaş uçağını düşürdüğü öne sürülen ve geçen günlerde öldüğü belirtilen 'Kiev’in Hayaleti' lakaplı Ukraynalı pilotun gerçek olmadığı açıklandı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik harekatının ardından 'Kiev’in Hayaleti' lakaplı Ukraynalı pilotun Rus ordusuna bağlı 40’a yakın savaş uçağını düşürdüğü öne sürüldü, söz konusu pilotun 29 yaşındaki Binbaşı Stepan Tarabalka olduğu ve 13 Mart’ta hayatını kaybettiği iddia edildi.
Ancak yetkililer, tarafından Tarabalka’ya madalya verildiğini doğrularken Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Kiev'in Hayaleti, karakteri Ukraynalılar tarafından oluşturulmuş bir süper kahraman efsanesidir" uyarısında bulunuldu ve Ukrayna halkından bilgi kirliliğine karşı uyanık olmalarını ve bilgiyi yaymadan önce kaynaklarını kontrol etmesini istedi.
'Kiev’in Hayaleti'nin tek bir pilottan ziyade Ukrayna’nın başkenti Kiev’i koruyan Hava Kuvvetleri'nin 40. Taktik Havacılık Takımını oluşturan pilotlarının tamamı olduğu da sanılıyor.
Ukraynalı askeri tarihçi Mikhail Zhirohov, Kiev'in Hayaleti hikayesini 'moral yükseltmek için propaganda' olarak nitelendirerek, operasyonun başlarında Rus ordusunun Ukrayna hava sahasına hakim olduğunu, bu nedenle Ukraynalı bir pilotun 'sadece iki veya üç uçağı vurabileceğini' belirtti.
Zhirohov, "Bu propagandaya sahip olmak çok önemli, çünkü silahlı kuvvetlerimiz daha küçük ve birçoğu onlara (Ruslara) eşit olamayacağımızı düşünüyor. Buna savaş zamanında ihtiyacımız var" dedi.