https://tr.sputniknews.com/20220502/kilicdaroglundan-bayram-paylasimi-ailemizin-iki-yeni-uyesiyle-iyi-bayramlar-dileriz-1056020730.html

Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı: 'Ailemizin iki yeni üyesiyle iyi bayramlar dileriz'

Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı: 'Ailemizin iki yeni üyesiyle iyi bayramlar dileriz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aile üyeleriyle birlikte fotoğrafını paylaşarak bayramı kutladı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T14:52+0300

2022-05-02T14:52+0300

2022-05-02T14:52+0300

yaşam

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemizin iki yeni üyesiyle, güzel ülkemizin tüm ailelerine iyi bayramlar dileriz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220502/aksener-bayram-sofrasina-katildi-biz-bu-sofrayi-turkiyede-kuracagiz-insallah-1056019174.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu