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Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı: 'Ailemizin iki yeni üyesiyle iyi bayramlar dileriz'
Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı: 'Ailemizin iki yeni üyesiyle iyi bayramlar dileriz'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aile üyeleriyle birlikte fotoğrafını paylaşarak bayramı kutladı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
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Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemizin iki yeni üyesiyle, güzel ülkemizin tüm ailelerine iyi bayramlar dileriz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220502/aksener-bayram-sofrasina-katildi-biz-bu-sofrayi-turkiyede-kuracagiz-insallah-1056019174.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı: 'Ailemizin iki yeni üyesiyle iyi bayramlar dileriz'

14:52 02.05.2022
© Fotoğraf : Twitter/Kemal KılıçdaroğluKılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© Fotoğraf : Twitter/Kemal Kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aile üyeleriyle birlikte fotoğrafını paylaşarak bayramı kutladı.
Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemizin iki yeni üyesiyle, güzel ülkemizin tüm ailelerine iyi bayramlar dileriz" dedi.
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