https://tr.sputniknews.com/20220502/kilicdaroglundan-bayram-paylasimi-ailemizin-iki-yeni-uyesiyle-iyi-bayramlar-dileriz-1056020730.html
Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı: 'Ailemizin iki yeni üyesiyle iyi bayramlar dileriz'
Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı: 'Ailemizin iki yeni üyesiyle iyi bayramlar dileriz'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aile üyeleriyle birlikte fotoğrafını paylaşarak bayramı kutladı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T14:52+0300
2022-05-02T14:52+0300
2022-05-02T14:52+0300
yaşam
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemizin iki yeni üyesiyle, güzel ülkemizin tüm ailelerine iyi bayramlar dileriz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220502/aksener-bayram-sofrasina-katildi-biz-bu-sofrayi-turkiyede-kuracagiz-insallah-1056019174.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı: 'Ailemizin iki yeni üyesiyle iyi bayramlar dileriz'
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aile üyeleriyle birlikte fotoğrafını paylaşarak bayramı kutladı.
Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemizin iki yeni üyesiyle, güzel ülkemizin tüm ailelerine iyi bayramlar dileriz" dedi.