https://tr.sputniknews.com/20220502/meteorolojiden-kuvvetli-saganak-uyarisi-1056008891.html

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji, 2 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük hava durumu raporuna göre yurdun tüm kesimlerinde soğuk hava ve kuvvetli sağanak etkili olacak. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T06:49+0300

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meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Marmara bölgesinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Salı günü ise kuvvetli sağanak yurt genelinde etkili olacak. Sıcaklıklar düşecek.Ege bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çarşamba günkü haritaya bakıldığında ise kuvvetli sağanak yağışların gök gürültülü olarak geçmesi bekleniyor.Akdeniz bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteorolojinin perşembe günkü hava durumu haritasına göre ise kuvvetli sağanak Marmara ve Ege'yi terk edeceği görülüyor. Diğer bölgelerimizde etkisini sürdürmeye devam edecek.İç Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Cuma günkü rapora göre ise yurt genelinde etkili olan kuvvetli sağanak etkisini yitirerek yerini güneşli bir havaya bırakacak.

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türkiye, hava durumu, meteoroloji