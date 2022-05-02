https://tr.sputniknews.com/20220502/microsofttan-son-cagri-lutfen-internet-explorer-kullanmayin-1056023279.html

Microsoft'tan son çağrı: 'Lütfen Internet Explorer kullanmayı bırakın'

Microsoft'tan son çağrı: 'Lütfen Internet Explorer kullanmayı bırakın'

15 Haziran'dan itibaren Internet Explorer'ın kapatılacağı duyuruldu. Yerine otomatik olarak Microsoft Edge geçirilecek. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T16:15+0300

2022-05-02T16:15+0300

2022-05-02T16:17+0300

internet explorer

yaşam

microsoft

uyarı

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Microsoft, Internet Explorer 11 iptal edildiğinde şirket çalışanlarının sorun yaşamamasını sağlamak için kuruluşları e-posta ile son kez uyarmaya başladı. Microsoft, Internet Explorer’ın 15 Haziran 2022’de kapatılacağnı hatırlatarak, şirketlerden daha erken bir tarihte bırakmalarını istiyor.ShiftDelete'de yer alan habere göre; Microsoft’un açıklamasına göre Internet Explorer 11, kullanımdan kaldırıldığı tarihten sonra açılamayacak ve yerini otomatik olarak Microsoft Edge’e bırakacak.“Sitenin Internet Explorer’da yeniden yüklenmesine izin ver” komutu aracılığıyla Microsoft Edge üzerinden erişilebilir olacak.İnternet Explorer'in kapatılma gerekçesi olarak 'yavaşlığı' gösterildi.

https://tr.sputniknews.com/20210521/internet-explorer-emekliye-ayriliyor-1044556452.html

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internet explorer, microsoft, uyarı