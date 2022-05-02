https://tr.sputniknews.com/20220502/nisanlisini-oldurdu-sonra-intihar-etti-1056019575.html

Nişanlısını öldürdü, sonra intihar etti

Nişanlısını öldürdü, sonra intihar etti

İzmir’in Dikili ilçesinde nişanlısıyla ayrılma aşamasında olduğu ifade edilen kadın, nişanlısını öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T14:21+0300

2022-05-02T14:21+0300

2022-05-02T14:21+0300

intihar

yaşam

jandarma

av tüfeği

şiddet

ayrılık

nişanlı

izmir

dikili

cinayet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053251050_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_7cf7bd49683833c37b54ee2a695f2b22.jpg

1 Mayıs'da 21.00 sıralarında Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana gelen olay ile, nişanlı oldukları öğrenilen Damla Akyıldız ve Mustafa Burçin Akı’nın, 2 gündür kayıp oldukları öğrenildi. Av tüfeği kullanmışAkrabalarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu ihbar etmesiyle jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri, Karşıyaka ilçesinde bulunan kuru temizleme firmasında çalışan Akı’nın 2 gün önce iş yerinden çıkıp nişanlısı ile birlikte Çandarlı’da kiraladıkları eve gittiğini tespit etti. İddiaya göre, ayrılma aşamasında olan çift evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Akyıldız, evde bulunan av tüfeği ile nişanlısı Akı’yı vücudundan ve başından vurdu. Akyıldız daha sonra aynı tüfekle intihar etti.Jandarma soruşturma başlattıSavcının incelemesinin ardından Akyıldız ve Akı’nın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Çiftin cenazelerinin yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220501/duzcede-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-silahla-oldurdu-cocugunu-yaraladi-1056002102.html

izmir

dikili

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

intihar, jandarma, av tüfeği, şiddet, ayrılık, nişanlı, izmir, dikili, cinayet