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Nişanlısını öldürdü, sonra intihar etti
Nişanlısını öldürdü, sonra intihar etti
İzmir’in Dikili ilçesinde nişanlısıyla ayrılma aşamasında olduğu ifade edilen kadın, nişanlısını öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T14:21+0300
2022-05-02T14:21+0300
intihar
yaşam
jandarma
av tüfeği
şiddet
ayrılık
nişanlı
izmir
dikili
cinayet
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1 Mayıs'da 21.00 sıralarında Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana gelen olay ile, nişanlı oldukları öğrenilen Damla Akyıldız ve Mustafa Burçin Akı’nın, 2 gündür kayıp oldukları öğrenildi. Av tüfeği kullanmışAkrabalarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu ihbar etmesiyle jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri, Karşıyaka ilçesinde bulunan kuru temizleme firmasında çalışan Akı’nın 2 gün önce iş yerinden çıkıp nişanlısı ile birlikte Çandarlı’da kiraladıkları eve gittiğini tespit etti. İddiaya göre, ayrılma aşamasında olan çift evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Akyıldız, evde bulunan av tüfeği ile nişanlısı Akı’yı vücudundan ve başından vurdu. Akyıldız daha sonra aynı tüfekle intihar etti.Jandarma soruşturma başlattıSavcının incelemesinin ardından Akyıldız ve Akı’nın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Çiftin cenazelerinin yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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intihar, jandarma, av tüfeği, şiddet, ayrılık, nişanlı, izmir, dikili, cinayet

Nişanlısını öldürdü, sonra intihar etti

14:21 02.05.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org olay yeri girilmez
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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İzmir’in Dikili ilçesinde nişanlısıyla ayrılma aşamasında olduğu ifade edilen kadın, nişanlısını öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti.
1 Mayıs'da 21.00 sıralarında Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana gelen olay ile, nişanlı oldukları öğrenilen Damla Akyıldız ve Mustafa Burçin Akı’nın, 2 gündür kayıp oldukları öğrenildi.

Av tüfeği kullanmış

Akrabalarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu ihbar etmesiyle jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri, Karşıyaka ilçesinde bulunan kuru temizleme firmasında çalışan Akı’nın 2 gün önce iş yerinden çıkıp nişanlısı ile birlikte Çandarlı’da kiraladıkları eve gittiğini tespit etti.
İddiaya göre, ayrılma aşamasında olan çift evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Akyıldız, evde bulunan av tüfeği ile nişanlısı Akı’yı vücudundan ve başından vurdu. Akyıldız daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Jandarma soruşturma başlattı

Savcının incelemesinin ardından Akyıldız ve Akı’nın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Çiftin cenazelerinin yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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