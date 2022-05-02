https://tr.sputniknews.com/20220502/orduda-50-torunlari-olan-cift-birlikteliklerinin-75-yilinda-nikah-tazeledi-1056032442.html

Ordu'da 50 torunları olan çift, birlikteliklerinin 75. yılında nikah tazeledi

Ordu'da 50 torunları olan çift, birlikteliklerinin 75. yılında nikah tazeledi

Ordu'da, 50 torun sahibi Mehmet ile Hamdiye Akyol çifti, birlikteliklerinin 75. yılında nikah tazeledi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T22:38+0300

2022-05-02T22:38+0300

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Altınordu ilçesi Mübarek Mahallesi'nde ikamet eden 50 torun sahibi 88 yaşındaki Mehmet Akyol ile 87 yaşındaki eşi Hamdiye Akyol, çocuklarının da istediği üzerine nikah tazelemeye karar verdi.Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, çiftin nikahını yeniden kıydı. Tepe, çifte sembolik olarak da evlilik cüzdanı takdim etti.Çift, kendileri için hazırlanan pastayı kesti, ardından da müzik eşliğinde dans etti.Belediye Başkanı Tepe, gazetecilere, "Bayram gününde büyüklerimizi mutlu etmek geleneklerimizin en güzelidir. Bugün evliliklerinin 75. yılındaki Hamdiye ve Mehmet Akyol çiftimizin nikahlarını tazeledik. Ailesiyle birlikte bayram sevincini ikiye katladılar. Sevgi ve sadakat dolu bir ömrü mutlulukla geçiren kıymetli büyüklerime sağlık dolu nice uzun yıllar diliyorum" dedi.Mehmet Akyol ise 1947 yılında çok erken yaşta evlendiğini belirterek "Evliliğimizin 75. yılı. 10 çocuğum var. Çocuklarımız nikah tazelememiz için böyle bir şey uygun görmüşler. Biz de çok mutlu olduk" diye konuştu.Hamdiye Akyol da 75 yılın çok güzel, iyi geçtiğini ifade ederek eşiyle mutlu olduğunu söyledi.Çiftin kızı Gülgün Akyol da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

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