https://tr.sputniknews.com/20220502/oztrak-ekonomideki-buhranin-musebbibi-beceriksizlik-sebep-olanlari-da-millet-gonderecek-1056015905.html
Öztrak: Ekonomideki buhranın müsebbibi beceriksizlik, sebep olanları da millet gönderecek
Öztrak: Ekonomideki buhranın müsebbibi beceriksizlik, sebep olanları da millet gönderecek
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor"... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T12:21+0300
2022-05-02T12:21+0300
2022-05-02T12:21+0300
ekonomi
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
faik öztrak
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/19/1043654964_0:0:766:430_1920x0_80_0_0_361030fd937f8327905a6fc21bbd3f84.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Tuzla'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada ülkenin ekonomik durumuna ilişkin, “Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükür edeceğiz, sonra daha iyisi, daha güzeli için çalışacağız” ifadelerini kullanmıştı.Erdoğan’ın bu ifadelerine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.Öztrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220421/selvi-erdoganin-ekonomi-konusundaki-yaklasimi-gercekci-1055730246.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/19/1043654964_34:0:710:507_1920x0_80_0_0_79f4260a99aaacb0efd1d6c6da3f2af5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), faik öztrak, ekonomi
Öztrak: Ekonomideki buhranın müsebbibi beceriksizlik, sebep olanları da millet gönderecek
Abone ol
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor" sözlerine tepki gösterdi. Öztrak, "Ekonomideki buhranın müsebbibi; beceriksizlik, kifayetsizlik, liyakatsizlik. Sebep olanları da millet gönderecek. Az kaldı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Tuzla'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada ülkenin ekonomik durumuna ilişkin, “Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükür edeceğiz, sonra daha iyisi, daha güzeli için çalışacağız” ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan’ın bu ifadelerine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Öztrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Ekonomideki buhranın müsebbibi; ne şükürsüzlük, ne tatminsizlik, ne de karamsarlık… Ekonomideki buhranın müsebbibi; beceriksizlik, kifayetsizlik, liyakatsizlik. Sebep olanları da millet gönderecek. Az kaldı…”