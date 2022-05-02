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https://tr.sputniknews.com/20220502/oztrak-ekonomideki-buhranin-musebbibi-beceriksizlik-sebep-olanlari-da-millet-gonderecek-1056015905.html
Öztrak: Ekonomideki buhranın müsebbibi beceriksizlik, sebep olanları da millet gönderecek
Öztrak: Ekonomideki buhranın müsebbibi beceriksizlik, sebep olanları da millet gönderecek
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor"... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T12:21+0300
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ekonomi
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
faik öztrak
ekonomi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Tuzla'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada ülkenin ekonomik durumuna ilişkin, “Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükür edeceğiz, sonra daha iyisi, daha güzeli için çalışacağız” ifadelerini kullanmıştı.Erdoğan’ın bu ifadelerine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.Öztrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220421/selvi-erdoganin-ekonomi-konusundaki-yaklasimi-gercekci-1055730246.html
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türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), faik öztrak, ekonomi

Öztrak: Ekonomideki buhranın müsebbibi beceriksizlik, sebep olanları da millet gönderecek

12:21 02.05.2022
© DHAFaik Öztrak
Faik Öztrak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© DHA
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor" sözlerine tepki gösterdi. Öztrak, "Ekonomideki buhranın müsebbibi; beceriksizlik, kifayetsizlik, liyakatsizlik. Sebep olanları da millet gönderecek. Az kaldı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Tuzla'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada ülkenin ekonomik durumuna ilişkin, “Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükür edeceğiz, sonra daha iyisi, daha güzeli için çalışacağız” ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan’ın bu ifadelerine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Öztrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ekonomideki buhranın müsebbibi; ne şükürsüzlük, ne tatminsizlik, ne de karamsarlık… Ekonomideki buhranın müsebbibi; beceriksizlik, kifayetsizlik, liyakatsizlik. Sebep olanları da millet gönderecek. Az kaldı…”

Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
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Selvi: Erdoğan’ın ekonomi konusundaki yaklaşımı gerçekçi
21 Nisan, 09:46
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