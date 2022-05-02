https://tr.sputniknews.com/20220502/oztrak-ekonomideki-buhranin-musebbibi-beceriksizlik-sebep-olanlari-da-millet-gonderecek-1056015905.html

Öztrak: Ekonomideki buhranın müsebbibi beceriksizlik, sebep olanları da millet gönderecek

Öztrak: Ekonomideki buhranın müsebbibi beceriksizlik, sebep olanları da millet gönderecek

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor"... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T12:21+0300

2022-05-02T12:21+0300

2022-05-02T12:21+0300

ekonomi

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

faik öztrak

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/19/1043654964_0:0:766:430_1920x0_80_0_0_361030fd937f8327905a6fc21bbd3f84.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Tuzla'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada ülkenin ekonomik durumuna ilişkin, “Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükür edeceğiz, sonra daha iyisi, daha güzeli için çalışacağız” ifadelerini kullanmıştı.Erdoğan’ın bu ifadelerine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.Öztrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220421/selvi-erdoganin-ekonomi-konusundaki-yaklasimi-gercekci-1055730246.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), faik öztrak, ekonomi