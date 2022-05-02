https://tr.sputniknews.com/20220502/parlamentoda-porno-izledigi-ortaya-cikan-ingiliz-vekil-istifa-etti-1056021654.html
Parlamentoda porno izlediği ortaya çıkan İngiliz vekil istifa etti
Parlamentoda porno izlediği ortaya çıkan İngiliz vekil istifa etti
İngiltere'de iki kez telefonunda pornografik görüntülere bakarken yakalanan Muhafazakar vekil Parish görevi bıraktı. Parish ilkinin bir kaza olduğunu ama... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T15:32+0300
2022-05-02T15:32+0300
2022-05-02T15:32+0300
dünya
ingiltere
avam kamarası
porno
vekil
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İngiltere'de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda porno izlediği ortaya çıkan ve Başbakan Boris Johnson'ın da 'kabul edilemez' diyerek tepki gösterdiği vekil Neil Parish istifa etti. Eski bir çiftçi olan 65 yaşındaki Muhafazakar Partili Parish parlamentoda iki kez bu tür yetişkin videosu izlediğini, ilkinin cep telefonunda internette traktör sayfalarına bakarken kazara karşısına çıktığını ama ikincinin 'bir çılgınlık anında' yaptığı bir şey olduğunu söyledi. Başta görevine devam edeceğini açıklayan Parish daha sonra ailesine ve temsil ettiği kuruma zarar vermemek adına istifa kararı aldı. Öyle ki Sky News sitesinin aktardığına göre Parish'in partisi, vekilin ilk başta sessiz kalması ve parti hakkında söylentilerin alıp başını gitmesine yol açması nedeniyle duruma tepki gösteriyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220428/ingiltere-parlamentosunda-porno-izledigi-iddia-edilen-vekile-sorusturma--1055923440.html
https://tr.sputniknews.com/20220429/ingiltere-basbakani-johnson-is-yerinde-porno-izlemek-kabul-edilemez--1055942682.html
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ingiltere, avam kamarası, porno, vekil
Parlamentoda porno izlediği ortaya çıkan İngiliz vekil istifa etti
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İngiltere'de iki kez telefonunda pornografik görüntülere bakarken yakalanan Muhafazakar vekil Parish görevi bıraktı. Parish ilkinin bir kaza olduğunu ama ikincisini 'bir çılgınlık anında' yaptığını anlattı.
İngiltere'de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda porno izlediği ortaya çıkan ve Başbakan Boris Johnson'ın da 'kabul edilemez' diyerek tepki gösterdiği vekil Neil Parish istifa etti.
Eski bir çiftçi olan 65 yaşındaki Muhafazakar Partili Parish parlamentoda iki kez bu tür yetişkin videosu izlediğini, ilkinin cep telefonunda internette traktör sayfalarına bakarken kazara karşısına çıktığını ama ikincinin 'bir çılgınlık anında' yaptığı bir şey olduğunu söyledi.
Başta görevine devam edeceğini açıklayan Parish daha sonra ailesine ve temsil ettiği kuruma zarar vermemek adına istifa kararı aldı. Öyle ki Sky News sitesinin aktardığına göre Parish'in partisi, vekilin ilk başta sessiz kalması ve parti hakkında söylentilerin alıp başını gitmesine yol açması nedeniyle duruma tepki gösteriyordu.