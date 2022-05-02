https://tr.sputniknews.com/20220502/paypal-abd-politikalarina-muhalif-consortium-news-sitesinin-hesabina-el-koydu-1056010222.html

PayPal, ABD politikalarına muhalif Consortium News sitesinin hesabına el koydu

PayPal, ABD politikalarına muhalif Consortium News sitesinin hesabına el koydu

Kurucuları arasında Elon Musk’ın da bulunduğu Amerikan online ödeme sistemi PayPal, ABD politikalarına karşı duruşuyla bilinen ve araştırmacı gazetecilik... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T08:40+0300

2022-05-02T08:40+0300

2022-05-02T08:40+0300

dünya

paypal

consortium news

el koyma

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ABD politikalarına karşı duruşuyla bilinen ve araştırmacı gazetecilik faaliyetleri yürüten Consortium News isimli web sitesinin PayPal hesabına hiçbir gerekçe gösterilmeksizin el kondu. Kurucuları arasında Elon Musk’ın da bulunduğu Amerikan online ödeme sistemi Paypal, söz konusu hamlesinin öncesinde herhangi bir ön uyarıda bulunmadı.PayPal, kuruma “Artık PayPal kullanamazsınız. Hesabınızda kullanıcı sözleşmemiz ile tutarsız bir etkinlik fark ettik ve artık size PayPal hizmetleri sunmuyoruz. Potansiyel riske maruz kalma nedeniyle hesabınızı kalıcı olarak sınırladık. Artık hesabı herhangi bir işlem için kullanamayacaksınız. PayPal bakiyenizdeki tüm para 180 güne kadar tutulacak ve varsa, kalan parayı nasıl çekeceğiniz konusunda size e-posta göndereceğiz" mesajını gönderdi.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

paypal, consortium news, el koyma