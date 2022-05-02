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https://tr.sputniknews.com/20220502/paypal-abd-politikalarina-muhalif-consortium-news-sitesinin-hesabina-el-koydu-1056010222.html
PayPal, ABD politikalarına muhalif Consortium News sitesinin hesabına el koydu
PayPal, ABD politikalarına muhalif Consortium News sitesinin hesabına el koydu
Kurucuları arasında Elon Musk’ın da bulunduğu Amerikan online ödeme sistemi PayPal, ABD politikalarına karşı duruşuyla bilinen ve araştırmacı gazetecilik... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T08:40+0300
2022-05-02T08:40+0300
dünya
paypal
consortium news
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ABD politikalarına karşı duruşuyla bilinen ve araştırmacı gazetecilik faaliyetleri yürüten Consortium News isimli web sitesinin PayPal hesabına hiçbir gerekçe gösterilmeksizin el kondu. Kurucuları arasında Elon Musk’ın da bulunduğu Amerikan online ödeme sistemi Paypal, söz konusu hamlesinin öncesinde herhangi bir ön uyarıda bulunmadı.PayPal, kuruma “Artık PayPal kullanamazsınız. Hesabınızda kullanıcı sözleşmemiz ile tutarsız bir etkinlik fark ettik ve artık size PayPal hizmetleri sunmuyoruz. Potansiyel riske maruz kalma nedeniyle hesabınızı kalıcı olarak sınırladık. Artık hesabı herhangi bir işlem için kullanamayacaksınız. PayPal bakiyenizdeki tüm para 180 güne kadar tutulacak ve varsa, kalan parayı nasıl çekeceğiniz konusunda size e-posta göndereceğiz" mesajını gönderdi.
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paypal, consortium news, el koyma

PayPal, ABD politikalarına muhalif Consortium News sitesinin hesabına el koydu

08:40 02.05.2022
© AP Photo / Paul SakumaPayPal
PayPal - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© AP Photo / Paul Sakuma
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Kurucuları arasında Elon Musk’ın da bulunduğu Amerikan online ödeme sistemi PayPal, ABD politikalarına karşı duruşuyla bilinen ve araştırmacı gazetecilik faaliyetleri yürüten Consortium News isimli web sitesinin hesabına gerekçe göstermeksizin el koydu.
ABD politikalarına karşı duruşuyla bilinen ve araştırmacı gazetecilik faaliyetleri yürüten Consortium News isimli web sitesinin PayPal hesabına hiçbir gerekçe gösterilmeksizin el kondu. Kurucuları arasında Elon Musk’ın da bulunduğu Amerikan online ödeme sistemi Paypal, söz konusu hamlesinin öncesinde herhangi bir ön uyarıda bulunmadı.
PayPal, kuruma “Artık PayPal kullanamazsınız. Hesabınızda kullanıcı sözleşmemiz ile tutarsız bir etkinlik fark ettik ve artık size PayPal hizmetleri sunmuyoruz. Potansiyel riske maruz kalma nedeniyle hesabınızı kalıcı olarak sınırladık. Artık hesabı herhangi bir işlem için kullanamayacaksınız. PayPal bakiyenizdeki tüm para 180 güne kadar tutulacak ve varsa, kalan parayı nasıl çekeceğiniz konusunda size e-posta göndereceğiz" mesajını gönderdi.
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