https://tr.sputniknews.com/20220502/putinden-ramazan-bayrami-tebrigi-rusyadaki-muslumanlar-toplumsal-uzlasinin-guclenmesini-sagliyor-1056014530.html

Putin’den Ramazan Bayramı tebriği: Rusya’daki Müslümanlar toplumsal uzlaşının güçlenmesini sağlıyor

Putin’den Ramazan Bayramı tebriği: Rusya’daki Müslümanlar toplumsal uzlaşının güçlenmesini sağlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutladı ve Müslüman nüfusun Rusya’da barış ve uzlaşının güçlenmesindeki... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T11:40+0300

2022-05-02T11:40+0300

2022-05-02T11:40+0300

vladimir putin

dünya

ramazan bayramı

kutlama

tebrik mesajı

rusya

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Rusya lideri Putin, Kremlin’in yayınladığı Ramazan Bayramı tebriğinde, “Yıllardan beri varlığını koruyan ruhani değerlere tabi olan Rusyalı Müslümanlar, toplumumuzda barış ve uzlaşının güçlenmesine, kültürel çeşitliliğin korunmasına ve ülkemizin öncelikli çıkarlarının savunulmasına önemli katkı sunmaktadırlar” dedi.'Bu bayram, inananları yüksek ahlaki referans noktalarına götürür'Rusya Devlet Başkanı, ‘Ramazan Bayramı’nın her Müslüman için çok mühim bir bayram olduğunu’ kaydetti ve ekledi: Rusya lideri mesajının sonunda, ülkesindeki Müslümanlar için ‘sağlık, mutluluk, yüksek enerji ve hayır işleri yapma gücü’ dilediğini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220502/rusyada-ramazan-bayrami-namazi-dolayisiyla-camiler-dolup-tasti-1056011641.html

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vladimir putin, ramazan bayramı, kutlama, tebrik mesajı, rusya