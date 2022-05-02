https://tr.sputniknews.com/20220502/putinden-ramazan-bayrami-tebrigi-rusyadaki-muslumanlar-toplumsal-uzlasinin-guclenmesini-sagliyor-1056014530.html
Putin’den Ramazan Bayramı tebriği: Rusya’daki Müslümanlar toplumsal uzlaşının güçlenmesini sağlıyor
Putin’den Ramazan Bayramı tebriği: Rusya’daki Müslümanlar toplumsal uzlaşının güçlenmesini sağlıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutladı ve Müslüman nüfusun Rusya’da barış ve uzlaşının güçlenmesindeki... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T11:40+0300
2022-05-02T11:40+0300
2022-05-02T11:40+0300
vladimir putin
dünya
ramazan bayramı
kutlama
tebrik mesajı
rusya
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Rusya lideri Putin, Kremlin’in yayınladığı Ramazan Bayramı tebriğinde, “Yıllardan beri varlığını koruyan ruhani değerlere tabi olan Rusyalı Müslümanlar, toplumumuzda barış ve uzlaşının güçlenmesine, kültürel çeşitliliğin korunmasına ve ülkemizin öncelikli çıkarlarının savunulmasına önemli katkı sunmaktadırlar” dedi.'Bu bayram, inananları yüksek ahlaki referans noktalarına götürür'Rusya Devlet Başkanı, ‘Ramazan Bayramı’nın her Müslüman için çok mühim bir bayram olduğunu’ kaydetti ve ekledi: Rusya lideri mesajının sonunda, ülkesindeki Müslümanlar için ‘sağlık, mutluluk, yüksek enerji ve hayır işleri yapma gücü’ dilediğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220502/rusyada-ramazan-bayrami-namazi-dolayisiyla-camiler-dolup-tasti-1056011641.html
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vladimir putin, ramazan bayramı, kutlama, tebrik mesajı, rusya
Putin’den Ramazan Bayramı tebriği: Rusya’daki Müslümanlar toplumsal uzlaşının güçlenmesini sağlıyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutladı ve Müslüman nüfusun Rusya’da barış ve uzlaşının güçlenmesindeki katkısına dikkat çekti.
Rusya lideri Putin, Kremlin’in yayınladığı Ramazan Bayramı tebriğinde, “Yıllardan beri varlığını koruyan ruhani değerlere tabi olan Rusyalı Müslümanlar, toplumumuzda barış ve uzlaşının güçlenmesine, kültürel çeşitliliğin korunmasına ve ülkemizin öncelikli çıkarlarının savunulmasına önemli katkı sunmaktadırlar” dedi.
'Bu bayram, inananları yüksek ahlaki referans noktalarına götürür'
Rusya Devlet Başkanı, ‘Ramazan Bayramı’nın her Müslüman için çok mühim bir bayram olduğunu’ kaydetti ve ekledi:
“Ramazan Bayramı, kutsal Ramazan ayının bitişine işaret eder ve insani ideallere bağlılığı ve merhameti sembolize eder. Bu bayram, inananları, İslamın kökenine ve dünyadaki tüm dinlerin temelinde bunulan yüksek ahlaki referans noktalarına götürür.”
Rusya lideri mesajının sonunda, ülkesindeki Müslümanlar için ‘sağlık, mutluluk, yüksek enerji ve hayır işleri yapma gücü’ dilediğini belirtti.