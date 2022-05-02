Restorasyonu tamamlanan boğa heykeli açıldı: Üstüne çıkıp fotoğraf çektirirken 'Duyarlı olun' dedi

© DHARestorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından heykel tekrar açıldı. Ancak ilk günden çok sayıda kişinin heykelin üzerine çıkarak poz vermesi dikkat çekti.
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© DHA
Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından heykel tekrar açıldı. Ancak ilk günden çok sayıda kişinin heykelin üzerine çıkarak poz vermesi dikkat çekti.
© DHABoğa Heykeli'nin üzerinde fotoğraf çektiren Kenan Kılıç, "Bunun korunması ve vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını rica ediyoruz" dedi.
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© DHA
Boğa Heykeli'nin üzerinde fotoğraf çektiren Kenan Kılıç, "Bunun korunması ve vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını rica ediyoruz" dedi.
© DHABoğanın üzerinde olduğunun hatırlatılması üzerine Kılıç "İnsanlarda merak duygusu var. O yüzden elde olmadan biniyor insan" diye konuştu.
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© DHA
Boğanın üzerinde olduğunun hatırlatılması üzerine Kılıç "İnsanlarda merak duygusu var. O yüzden elde olmadan biniyor insan" diye konuştu.
© DHASüleyman Birlik ise "Boğa Kadıköy'ümüzün bir simgesi. Üzerine çıkmadan zarar vermeden fotoğraf çekilmeleri daha iyi olur. Kadıköy'ün simgesine biraz değer gösterelim.
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© DHA
Süleyman Birlik ise "Boğa Kadıköy'ümüzün bir simgesi. Üzerine çıkmadan zarar vermeden fotoğraf çekilmeleri daha iyi olur. Kadıköy'ün simgesine biraz değer gösterelim.
© DHABunu burada saklayalım uzun yıllar boyunca. Herkes açısından daha iyi olur, turistlerimiz açısından da daha iyi olur. Üstünü çıktıkları sürece zarar görür bu heykel. İnsanları uyarmamız lazım ama belli bir süre sonra da insanları uyaramıyorsunuz" şeklinde konuştu.
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© DHA
Bunu burada saklayalım uzun yıllar boyunca. Herkes açısından daha iyi olur, turistlerimiz açısından da daha iyi olur. Üstünü çıktıkları sürece zarar görür bu heykel. İnsanları uyarmamız lazım ama belli bir süre sonra da insanları uyaramıyorsunuz" şeklinde konuştu.