https://tr.sputniknews.com/20220502/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-militanlar-okullarda-ve-akil-hastanesinde-mevzilendi-1056031505.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı militanlar okullarda ve akıl hastanesinde mevzilendi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı militanlar okullarda ve akıl hastanesinde mevzilendi

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukraynalı militanların bazı şehirlerde okullarda ve bir psikiyatri... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T22:08+0300

2022-05-02T22:08+0300

2022-05-02T22:21+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

harkov

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“Harkov bölgesindeki Barvenkovo'da 2 No.lu Bölge Psikiyatri Hastanesi binasında aşırı milliyetçiler tutunma noktası donattı, bodrum katında ise siviller zorla tutuluyor” diyen Mizintsev, Dnipro, Nikolayev, Kramatorskve Slavyansk kentlerindeki çeşitli okullarda Ukrayna askerlerinin ve bölge savunma militanlarının atış mevzileri tertipleyerek zırhlı araç ve topçu silahları yerleştirdiklerini kaydetti.Mizintsev, bu gerçeklerin Kiev yönetiminin kendi halkına karşı insanlık dışı tutumunu ortaya koyan sıradaki canlı örnekler olduğunu vurguladı.‘Ukrayna, DHC ve LHC’den Rusya’ya 200’e yakını çocuk bir milyonun üzerinde kişi tahliye edildi’Ukrayna, DHC ve LHC’deki tehlikeli bölgelerden sivillerin tahliyesine devam edildiğine dikkat çeken Mizintsev, “Ukrayna tarafının çıkardığı tüm zorluk ve engellere rağmen geçtiğimiz gün Kiev'in katılımı olmadan bin 847’si çocuk olmak üzere 11 bin 550 kişi, operasyonun başından bu yana ise 196 bin 356’sı çocuk olmak üzere bir milyon 92 bin 137 kişi tahliye edildi” vurgusunu yaptı.Ukraynalı radikallerin sivilleri zorla tuttuklarına dikkat çeken Mizintsev, “Ukrayna’daki şehirlerde radikaller tarafından zorla tutulan nüfusun önemli bir kısmı eskisi gibi Rusya'ya tahliye edilmek için her türlü imkanı arıyor” diye konuştu.

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, harkov