https://tr.sputniknews.com/20220502/rusya-yuksek-hassasiyetli-hava-tabanli-fuzelerle-gun-icinde-ukraynaya-ait-36-askeri-unsur-vuruldu-1056028128.html

Rusya: Yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzelerle gün içinde Ukrayna’ya ait 36 askeri unsur vuruldu

Rusya: Yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzelerle gün içinde Ukrayna’ya ait 36 askeri unsur vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzelerle gün içinde Ukrayna’ya ait 36 askeri unsurunun vurulduğunu bildirdi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T20:02+0300

2022-05-02T20:02+0300

2022-05-02T20:42+0300

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Bu akşamki basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktaran Konaşenkov, “Yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzelerle gün içinde Ukrayna’ya ait 36 askeri unsur vuruldu, bunların arasında 95. hava saldırı ve 81. hava hareket tugaylarının komuta ve gözlem noktaları dahil beş komuta karakolu bulunuyor” diye konuştu.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine, özellikle de Aleksandrovka yerleşim bölgesinde Nazi oluşumu Aydar’a ait insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 25 bölge ve tutunma noktasının vurulduğunu söyleyen Konaşenkov, ayrıca Dnipro bölgesindeki Pokrovskoye yerleşim bölgesinde bir roket ve topçu silah ve mühimmat deposunun, Mejevaya yerleşim bölgesinde ise 4 adet S-300 fırlatma rampası ve bir adet keşif ve güdüm radarının imha edildiği bilgisini verdi.'Rus uçakları Ukrayna ordusunun yoğunlaştığı 13 tutunma noktasını vurdu’“Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait taktik uçaklarla ve saldırı jetleriyle Ukrayna ordusunun insan gücü ve askeri teçhizatının yoğunlaştığı 13 bölge ve tutunma noktası imha edildi” diyen Konaşenkov, topçu birliklerinin ise 2 komuta merkezini, 8 topçu bataryasını, 12 tutunma noktasını, insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 28 bölgeyi vurduğunu, sonuç olarak 170'e yakın aşırı milliyetçinin yanı sıra 36 adet silah ve askeri aracın imha edildiğini sözlerine ekledi.'Rus hava savunma sistemleri ile Zmeinıy Adası’nda Ukrayna'nın 3 Bayraktar’ı vuruldu’Tümgeneral Konaşenkov, “Rus hava savunma sistemleri ile Zmeinıy Adası’nda Ukrayna hava kuvvetlerine ait 3 adet Bayraktar-TB2 insansız hava aracı imha edildi” derken ayrıca Harkov bölgesinde gece boyunca 12 insansız hava aracının imha edildiğini söyledi.Konaşenkov, Zaporojye’nin Tokmak yerleşim bölgesinde Ukrayna’ya ait 2 Toçka-U balistik füzesinin düşürüldüğü, Harkov bölgesinde ve DHC’nin Veseloye yerleşim bölgesinde Ukrayna’ya ait 4 İHA daha düşürüldüğü, İzyum, Toploskoye ve Malaya Kamışevaha bölgelerinde ise Smerç sistemlerinden atılan 5 merminin önlendiği bilgisini verdi.Rus komutan, füze kuvvetlerinin de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait insan gücü ve araçların yoğunlaştığı 4 bölgenin ve 2 komuta noktasının vurulduğunu kaydetti.‘Operasyonun başından bu yana Ukrayna’ya ait 700’e yakın İHA imha edildi’Rus general, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 146 uçak, 112 helikopter, 690 insansız hava aracı, 285 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 760 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 316 çok namlulu roketatar sistemi, bin 246 sahra ve havan topu ile 2 bin 578 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.

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