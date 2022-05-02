https://tr.sputniknews.com/20220502/rusyanin-belgorod-bolgesinde-2-patlama-meydana-geldi-1056008420.html

Rusya'nın Belgorod bölgesinde 2 patlama meydana geldi

Rusya'nın Belgorod bölgesinde 2 patlama meydana geldi

Rusya'nın Belgorod Bölgesi Valisi Gladkov, bölgede iki güçlü patlama meydana geldiğini, ancak herhangi bir hasar veya can kaybının söz konusu olmadığını... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T04:32+0300

2022-05-02T04:32+0300

2022-05-02T04:32+0300

dünya

belgorod

rusya

patlama

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Rusya'nın Belgorod Bölgesi Valisi Vyacheslav Gladkov, iki güçlü patlamanın yaşandığını ve herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmediğini açıkladı.Pazar gecesi geç saatlerde Telegram kanalında yaptığı paylaşımda Vali, "Operasyon karargahına göre herhangi bir hasar veya yıkım yok. Can kaybı yok. Daha ayrıntılı bilgiyi sabah açıklayacağım" dedi.Nisan ayının başında, Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre (25 mil) uzaklıkta bulunan Rusya'nın Belgorod kentindeki bir petrol deposunda yangın çıkmıştı. Vali Gladkov, yangına iki Ukrayna askeri helikopterinin alçak irtifadan Rus hava sahasına girmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.

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belgorod, rusya, patlama