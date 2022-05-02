https://tr.sputniknews.com/20220502/rusyanin-tel-aviv-buyukelcisi-lavrovun-sozleri-yuzunden-israil-disislerine-cagrildi--1056022747.html
Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi, Lavrov’un sözleri yüzünden İsrail Dışişleri’ne çağrıldı
Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi, Lavrov’un sözleri yüzünden İsrail Dışişleri’ne çağrıldı
Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoliy Viktorov’un, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İtalyan basınına verdiği demeçte kullandığı bazı ifadeler nedeniyle... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T16:05+0300
2022-05-02T16:05+0300
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ukrayna krizi
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İtalyan Mediaset televizyonuna demeci sırasında, ‘Rusya’nın Ukrayna’ya yönelttiği Nazizm suçlamaları ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Yahudi olmasının birbiriyle uyumlu olmadığına’ ilişkin bir soru karşısında, Lavrov şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu argümanı Zelenskiy ileri sürüyor: Kendisi bir Yahudiyken Ukrayna’nın Nazileştiğinden nasıl söz edilebilirmiş? Yanılıyor olabilirim fakat Hitler’de de Yahudi kanı vardı. Bu, bir anlama gelmiyor. Nitekim Bilge Yahudi halkı da en ateşli anti-semitistlerin genelde Yahudi olduklarını söyler. Rusya’da dediğimiz gibi: Her ailenin, onu utandıran bir üyesi olur.” Rusya Dışişleri Bakanı’nın İtalyan basınına yaptığı bu açıklamanın yayınlanması ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Lavrov’un sözlerini ‘bağışlanamaz ve tarihsel bir hata olarak’ niteledi. Lapid, “Holokost sırasında Yahudiler Yahudileri öldürmedi. Yahudileri anti-semitizmle suçlamak, Yahudilere yönelik ırkçılığın en alt seviyesidir” ifadelerini kullandı.
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rusya, ukrayna, sergey lavrov, nazi, israil
Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi, Lavrov’un sözleri yüzünden İsrail Dışişleri’ne çağrıldı
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Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoliy Viktorov’un, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İtalyan basınına verdiği demeçte kullandığı bazı ifadeler nedeniyle İsrail Dışişleri’ne çağrıldığı belirtildi.
İtalyan Mediaset televizyonuna demeci sırasında, ‘Rusya’nın Ukrayna’ya yönelttiği Nazizm suçlamaları ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Yahudi olmasının birbiriyle uyumlu olmadığına’ ilişkin bir soru karşısında, Lavrov şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu argümanı Zelenskiy ileri sürüyor: Kendisi bir Yahudiyken Ukrayna’nın Nazileştiğinden nasıl söz edilebilirmiş? Yanılıyor olabilirim fakat Hitler’de de Yahudi kanı vardı. Bu, bir anlama gelmiyor. Nitekim Bilge Yahudi halkı da en ateşli anti-semitistlerin genelde Yahudi olduklarını söyler. Rusya’da dediğimiz gibi: Her ailenin, onu utandıran bir üyesi olur.”
Rusya Dışişleri Bakanı’nın İtalyan basınına yaptığı bu açıklamanın yayınlanması ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Lavrov’un sözlerini ‘bağışlanamaz ve tarihsel bir hata olarak’ niteledi. Lapid, “Holokost sırasında Yahudiler Yahudileri öldürmedi. Yahudileri anti-semitizmle suçlamak, Yahudilere yönelik ırkçılığın en alt seviyesidir” ifadelerini kullandı.