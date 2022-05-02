https://tr.sputniknews.com/20220502/saglik-bakani-kocadan-kovid-19-son-durak--1056006398.html
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kovid-19 son durak' paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kovid-19 son durak' paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklanan günlük koronavirüs tablosunda vaka sayısının bin 480'e düşmesinin ardından, sosyal medya hesabından 'Kovid-19 son... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T01:00+0300
2022-05-02T01:00+0300
2022-05-02T01:03+0300
fahrettin koca
koronavirüs
kovid-19
vaka
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük vaka sayısına ilişkin "Kovid-19 son durak. Bugün 1.480 olan vaka sayısı binin altına inince toplu taşımaya maskesiz biniyoruz. Biraz çabayla, belki de bayram dönüşünde" paylaşımını yaptı.
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fahrettin koca, kovid-19, vaka
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kovid-19 son durak' paylaşımı
01:00 02.05.2022 (güncellendi: 01:03 02.05.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklanan günlük koronavirüs tablosunda vaka sayısının bin 480'e düşmesinin ardından, sosyal medya hesabından 'Kovid-19 son durak' paylaşımı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük vaka sayısına ilişkin "Kovid-19 son durak. Bugün 1.480 olan vaka sayısı binin altına inince toplu taşımaya maskesiz biniyoruz. Biraz çabayla, belki de bayram dönüşünde" paylaşımını yaptı.