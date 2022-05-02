Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220502/saglik-bakani-kocadan-kovid-19-son-durak--1056006398.html
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kovid-19 son durak' paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kovid-19 son durak' paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklanan günlük koronavirüs tablosunda vaka sayısının bin 480'e düşmesinin ardından, sosyal medya hesabından 'Kovid-19 son... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T01:00+0300
2022-05-02T01:03+0300
fahrettin koca
koronavirüs
kovid-19
vaka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055653813_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_172d904f40d376146f7d06d74dbf9513.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük vaka sayısına ilişkin "Kovid-19 son durak. Bugün 1.480 olan vaka sayısı binin altına inince toplu taşımaya maskesiz biniyoruz. Biraz çabayla, belki de bayram dönüşünde" paylaşımını yaptı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055653813_130:0:1870:1305_1920x0_80_0_0_fea1513f7c0bbe1fd0d5e6b49b26c57a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin koca, kovid-19, vaka

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kovid-19 son durak' paylaşımı

01:00 02.05.2022 (güncellendi: 01:03 02.05.2022)
© İHA / SAMET DOĞRUSağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© İHA / SAMET DOĞRU
Abone olTelegram
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklanan günlük koronavirüs tablosunda vaka sayısının bin 480'e düşmesinin ardından, sosyal medya hesabından 'Kovid-19 son durak' paylaşımı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük vaka sayısına ilişkin "Kovid-19 son durak. Bugün 1.480 olan vaka sayısı binin altına inince toplu taşımaya maskesiz biniyoruz. Biraz çabayla, belki de bayram dönüşünde" paylaşımını yaptı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала