https://tr.sputniknews.com/20220502/saglik-bakani-kocadan-kovid-19-son-durak--1056006398.html

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kovid-19 son durak' paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kovid-19 son durak' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklanan günlük koronavirüs tablosunda vaka sayısının bin 480'e düşmesinin ardından, sosyal medya hesabından 'Kovid-19 son... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T01:00+0300

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fahrettin koca

koronavirüs

kovid-19

vaka

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük vaka sayısına ilişkin "Kovid-19 son durak. Bugün 1.480 olan vaka sayısı binin altına inince toplu taşımaya maskesiz biniyoruz. Biraz çabayla, belki de bayram dönüşünde" paylaşımını yaptı.

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2022

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fahrettin koca, kovid-19, vaka