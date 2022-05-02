https://tr.sputniknews.com/20220502/sanliurfada-bir-kisi-tartistigi-babasini-sopayla-oldurdu-1056028230.html

Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı babasını sopayla öldürdü

Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı babasını sopayla öldürdü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını sopayla vurarak öldürdü. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

şanlıurfa

suruç

karaca

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi kırsalında bulunan Karaca Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle babasıyla tartışan 16 yaşındaki Kadir A. 50 yaşındaki Mehmet A'nın başına sopayla vurdu.Ağır yaralanan Mehmet A, olay yerinde düştü.İhbar üzerine jandarma ekipleriyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mehmet A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Mehmet A'nın cenazesi, Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kadir A. ise gözaltına alındı.

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şanlıurfa, suruç, karaca