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Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı babasını sopayla öldürdü
Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı babasını sopayla öldürdü
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını sopayla vurarak öldürdü. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
şanlıurfa
suruç
karaca
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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi kırsalında bulunan Karaca Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle babasıyla tartışan 16 yaşındaki Kadir A. 50 yaşındaki Mehmet A'nın başına sopayla vurdu.Ağır yaralanan Mehmet A, olay yerinde düştü.İhbar üzerine jandarma ekipleriyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mehmet A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Mehmet A'nın cenazesi, Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kadir A. ise gözaltına alındı.
türkiye
şanlıurfa
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şanlıurfa, suruç, karaca

Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı babasını sopayla öldürdü

20:05 02.05.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org olay yeri girilmez
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını sopayla vurarak öldürdü.
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi kırsalında bulunan Karaca Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle babasıyla tartışan 16 yaşındaki Kadir A. 50 yaşındaki Mehmet A'nın başına sopayla vurdu.
Ağır yaralanan Mehmet A, olay yerinde düştü.
İhbar üzerine jandarma ekipleriyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mehmet A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Mehmet A'nın cenazesi, Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kadir A. ise gözaltına alındı.
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