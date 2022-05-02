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Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı
Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı
İstanbul Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
zırhlı araç
istanbul
sarıyer
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Sarıyer Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı bariyerlere çarparak alt yola devrildi.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Araçta bulunan 2 polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
türkiye
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sarıyer
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zırhlı araç, istanbul, sarıyer

Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı

21:04 02.05.2022 (güncellendi: 21:05 02.05.2022)
© AAzırhlı araç
zırhlı araç - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© AA
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İstanbul Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.
Sarıyer Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı bariyerlere çarparak alt yola devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan 2 polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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