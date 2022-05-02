https://tr.sputniknews.com/20220502/sariyerde-zirhli-polis-aracinin-devrilmesi-sonucu-2-polis-yaralandi-1056029434.html

Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı

Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı

İstanbul Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T21:04+0300

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türkiye

zırhlı araç

istanbul

sarıyer

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Sarıyer Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı bariyerlere çarparak alt yola devrildi.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Araçta bulunan 2 polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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zırhlı araç, istanbul, sarıyer