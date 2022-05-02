https://tr.sputniknews.com/20220502/saros-korfezinde-balikcinin-oltasina-kopek-baligi-takildi-1056010644.html

Saros Körfezi'nde balıkçının oltasına köpek balığı takıldı

Saros Körfezi'nde balıkçının oltasına köpek balığı takıldı

Edirne’de bir balıkçının oltasına 70 santimetre uzunluğunda 5 kilogram ağırlığında köpek balığı takıldı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T09:24+0300

2022-05-02T09:24+0300

2022-05-02T09:24+0300

yaşam

saros körfezi

köpek balığı

liman

balık

balık tutmak

edirne

camgöz

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Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda balık avlayan Savaş Başar İçten’in oltasına camgöz köpek balığı takıldı. Köpek balığını kıyıya çıkaran balıkçı İçten, ardından balığı iğneden kurtarıp yeniden denize bıraktı. 70 santimetre uzunluğunda ve 5 kilogram ağırlığındaki balığın kısa sürede gözden kaybolduğu görüldü.'Köpek balığı olduğunu görünce şok oldum'Köpek balığı yakalayınca şok olduğunu söyleyen Savaş Başar İçten, “Limanda arkadaşlarla balık tutmaya gittik. Oltalarımızı attığımızda aniden oltanın ucu denize battı. Büyük bir levrek balığı yakaladım diye düşündüm. Büyük bir heyecanla oltayı sarmaya başladım. Balık suyun üstüne çıkınca köpek balığı olduğunu görünce şok oldum. Kıyıya çıkardım zarar vermeden denize bıraktım” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220403/saros-korfezinde-35-metrelik-kopek-baligi-yakaladilar-1055281419.html

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