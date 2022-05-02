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Saros Körfezi'nde balıkçının oltasına köpek balığı takıldı
Saros Körfezi'nde balıkçının oltasına köpek balığı takıldı
Edirne’de bir balıkçının oltasına 70 santimetre uzunluğunda 5 kilogram ağırlığında köpek balığı takıldı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T09:24+0300
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yaşam
saros körfezi
köpek balığı
liman
balık
balık tutmak
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Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda balık avlayan Savaş Başar İçten’in oltasına camgöz köpek balığı takıldı. Köpek balığını kıyıya çıkaran balıkçı İçten, ardından balığı iğneden kurtarıp yeniden denize bıraktı. 70 santimetre uzunluğunda ve 5 kilogram ağırlığındaki balığın kısa sürede gözden kaybolduğu görüldü.'Köpek balığı olduğunu görünce şok oldum'Köpek balığı yakalayınca şok olduğunu söyleyen Savaş Başar İçten, “Limanda arkadaşlarla balık tutmaya gittik. Oltalarımızı attığımızda aniden oltanın ucu denize battı. Büyük bir levrek balığı yakaladım diye düşündüm. Büyük bir heyecanla oltayı sarmaya başladım. Balık suyun üstüne çıkınca köpek balığı olduğunu görünce şok oldum. Kıyıya çıkardım zarar vermeden denize bıraktım” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220403/saros-korfezinde-35-metrelik-kopek-baligi-yakaladilar-1055281419.html
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saros körfezi, köpek balığı, liman, balık, balık tutmak, edirne, camgöz

Saros Körfezi'nde balıkçının oltasına köpek balığı takıldı

09:24 02.05.2022
© İHA / ŞENER URFAEdirne'de bir balıkçının oltasına 70 santimetre uzunluğunda 5 kilogram ağırlığında köpek balığı takıldı
Edirne'de bir balıkçının oltasına 70 santimetre uzunluğunda 5 kilogram ağırlığında köpek balığı takıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© İHA / ŞENER URFA
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Edirne’de bir balıkçının oltasına 70 santimetre uzunluğunda 5 kilogram ağırlığında köpek balığı takıldı.
Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda balık avlayan Savaş Başar İçten’in oltasına camgöz köpek balığı takıldı. Köpek balığını kıyıya çıkaran balıkçı İçten, ardından balığı iğneden kurtarıp yeniden denize bıraktı. 70 santimetre uzunluğunda ve 5 kilogram ağırlığındaki balığın kısa sürede gözden kaybolduğu görüldü.

'Köpek balığı olduğunu görünce şok oldum'

Köpek balığı yakalayınca şok olduğunu söyleyen Savaş Başar İçten, “Limanda arkadaşlarla balık tutmaya gittik. Oltalarımızı attığımızda aniden oltanın ucu denize battı. Büyük bir levrek balığı yakaladım diye düşündüm. Büyük bir heyecanla oltayı sarmaya başladım. Balık suyun üstüne çıkınca köpek balığı olduğunu görünce şok oldum. Kıyıya çıkardım zarar vermeden denize bıraktım” dedi.
köpek balığı, Saros Körfezi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
YAŞAM
Saros Körfezi'nde yarım tonluk köpek balığı yakaladılar
3 Nisan, 16:53
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