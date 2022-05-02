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https://tr.sputniknews.com/20220502/tekel-bayileri-platformu-baskani-duyurdu-bir-alkol-grubuna-daha-zam-geldi-1056017456.html
Tekel Bayileri Platformu Başkanı duyurdu: Bir alkol grubuna daha zam geldi
Tekel Bayileri Platformu Başkanı duyurdu: Bir alkol grubuna daha zam geldi
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş, bir alkollü içki grubuna daha zam geldiğini duyurdu. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
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zam
ekonomi
alkol
bira
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Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından biraya zam geldiğini açıkladı.Gelen zammı paylaşan Aybaş, ithal bira çeşitlerinin yeni fiyatlarını duyurdu.Aybaş, geçen hafta da bir alkol grubuna zam geldiğini duyurmuş, içki firması grubunun listesini paylaşarak, viski, cin, votka, rom, şarap, likör, şampanya ve konyaka zam geldiğini ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220428/ickiye-yuzde-40a-varan-oranda-yeni-zam-1055926584.html
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zam, alkol, bira

Tekel Bayileri Platformu Başkanı duyurdu: Bir alkol grubuna daha zam geldi

13:01 02.05.2022 (güncellendi: 13:06 02.05.2022)
© PixabayBira, alkol
Bira, alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© Pixabay
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Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş, bir alkollü içki grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından biraya zam geldiğini açıkladı.
Gelen zammı paylaşan Aybaş, ithal bira çeşitlerinin yeni fiyatlarını duyurdu.
Aybaş, geçen hafta da bir alkol grubuna zam geldiğini duyurmuş, içki firması grubunun listesini paylaşarak, viski, cin, votka, rom, şarap, likör, şampanya ve konyaka zam geldiğini ifade etmişti.
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