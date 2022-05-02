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Tokat’ta zaman tüneli: Tarihi sokak turizme kazandırıldı
Tokat’ta zaman tüneli: Tarihi sokak turizme kazandırıldı
Tokat'ta turizme kazandırılan tarihi sokak, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeyi hedefliyor. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
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Tokat’ta zaman tüneli: Tarihi sokak turizme kazandırıldı

11:11 02.05.2022
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Tokat'ta turizme kazandırılan tarihi sokak, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.
© İHA / NURHAN İÇMEZ-AW610034

Türklerin Anadolu’ya gelişlerinden itibaren 900 yılda mimarlık adına ortaya koydukları önemli eserlerin görülebileceği nadir şehirlerden biri olan Tokat’ta tarihi binalar restore edildi.

Türklerin Anadolu’ya gelişlerinden itibaren 900 yılda mimarlık adına ortaya koydukları önemli eserlerin görülebileceği nadir şehirlerden biri olan Tokat’ta tarihi binalar restore edildi. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / NURHAN İÇMEZ-AW610034

Türklerin Anadolu’ya gelişlerinden itibaren 900 yılda mimarlık adına ortaya koydukları önemli eserlerin görülebileceği nadir şehirlerden biri olan Tokat’ta tarihi binalar restore edildi.

© İHA / NURHAN İÇMEZ-AW610034

Tokat Belediyesi tarafından sokak çiçeklerle donatıldı.

Tokat Belediyesi tarafından sokak çiçeklerle donatıldı. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / NURHAN İÇMEZ-AW610034

Tokat Belediyesi tarafından sokak çiçeklerle donatıldı.

© İHA / NURHAN İÇMEZ-AW610034

Sulu Sokak ve onunla bütünleşmiş konut yerleşimi Halit Sokak, Bey Sokak, Bey Hamam Sokak başta olmak üzere 7 sokakta “Kültür Sokağı” ve “Sokak Sağlıklaştırma” projesi hayata geçirildi.

Sulu Sokak ve onunla bütünleşmiş konut yerleşimi Halit Sokak, Bey Sokak, Bey Hamam Sokak başta olmak üzere 7 sokakta “Kültür Sokağı” ve “Sokak Sağlıklaştırma” projesi hayata geçirildi. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / NURHAN İÇMEZ-AW610034

Sulu Sokak ve onunla bütünleşmiş konut yerleşimi Halit Sokak, Bey Sokak, Bey Hamam Sokak başta olmak üzere 7 sokakta “Kültür Sokağı” ve “Sokak Sağlıklaştırma” projesi hayata geçirildi.

© İHA / NURHAN İÇMEZ-AW610034

Tarihi sokaktaki ahşap binaların yanı sıra betonarme binaların da dış cephesi tarihi dokuya uygun olarak dizayn edildi.

Tarihi sokaktaki ahşap binaların yanı sıra betonarme binaların da dış cephesi tarihi dokuya uygun olarak dizayn edildi. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / NURHAN İÇMEZ-AW610034

Tarihi sokaktaki ahşap binaların yanı sıra betonarme binaların da dış cephesi tarihi dokuya uygun olarak dizayn edildi.

© İHA / NURHAN İÇMEZ-AW610034

Yöre halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistler tarihi doku ile bütünleşen sokakta hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretçiler, sokağın belirli saatlerde trafiğe kapatılması önerisinde bulundu.

Yöre halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistler tarihi doku ile bütünleşen sokakta hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretçiler, sokağın belirli saatlerde trafiğe kapatılması önerisinde bulundu. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / NURHAN İÇMEZ-AW610034

Yöre halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistler tarihi doku ile bütünleşen sokakta hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretçiler, sokağın belirli saatlerde trafiğe kapatılması önerisinde bulundu.

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