https://tr.sputniknews.com/20220502/tokatta-zaman-tuneli-tarihi-sokak-turizme-kazandirildi-1056013468.html
Tokat’ta zaman tüneli: Tarihi sokak turizme kazandırıldı
Tokat’ta zaman tüneli: Tarihi sokak turizme kazandırıldı
Tokat'ta turizme kazandırılan tarihi sokak, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeyi hedefliyor. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T11:11+0300
2022-05-02T11:11+0300
2022-05-02T11:11+0300
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sulusokak
halit sokak
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yerli turist
yabancı turist
tarihi bina
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Tokat’ta zaman tüneli: Tarihi sokak turizme kazandırıldı
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Tokat'ta turizme kazandırılan tarihi sokak, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.
© İHA / NURHAN İÇMEZ-AW610034
Türklerin Anadolu’ya gelişlerinden itibaren 900 yılda mimarlık adına ortaya koydukları önemli eserlerin görülebileceği nadir şehirlerden biri olan Tokat’ta tarihi binalar restore edildi.
Türklerin Anadolu’ya gelişlerinden itibaren 900 yılda mimarlık adına ortaya koydukları önemli eserlerin görülebileceği nadir şehirlerden biri olan Tokat’ta tarihi binalar restore edildi.
© İHA / NURHAN İÇMEZ-AW610034
Tokat Belediyesi tarafından sokak çiçeklerle donatıldı.
Tokat Belediyesi tarafından sokak çiçeklerle donatıldı.
© İHA / NURHAN İÇMEZ-AW610034
Sulu Sokak ve onunla bütünleşmiş konut yerleşimi Halit Sokak, Bey Sokak, Bey Hamam Sokak başta olmak üzere 7 sokakta “Kültür Sokağı” ve “Sokak Sağlıklaştırma” projesi hayata geçirildi.
Sulu Sokak ve onunla bütünleşmiş konut yerleşimi Halit Sokak, Bey Sokak, Bey Hamam Sokak başta olmak üzere 7 sokakta “Kültür Sokağı” ve “Sokak Sağlıklaştırma” projesi hayata geçirildi.
© İHA / NURHAN İÇMEZ-AW610034
Tarihi sokaktaki ahşap binaların yanı sıra betonarme binaların da dış cephesi tarihi dokuya uygun olarak dizayn edildi.
Tarihi sokaktaki ahşap binaların yanı sıra betonarme binaların da dış cephesi tarihi dokuya uygun olarak dizayn edildi.
© İHA / NURHAN İÇMEZ-AW610034
Yöre halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistler tarihi doku ile bütünleşen sokakta hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretçiler, sokağın belirli saatlerde trafiğe kapatılması önerisinde bulundu.
Yöre halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistler tarihi doku ile bütünleşen sokakta hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretçiler, sokağın belirli saatlerde trafiğe kapatılması önerisinde bulundu.