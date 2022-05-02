Tokat’ta zaman tüneli: Tarihi sokak turizme kazandırıldı

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Sulu Sokak ve onunla bütünleşmiş konut yerleşimi Halit Sokak, Bey Sokak, Bey Hamam Sokak başta olmak üzere 7 sokakta “Kültür Sokağı” ve “Sokak Sağlıklaştırma” projesi hayata geçirildi.