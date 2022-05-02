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https://tr.sputniknews.com/20220502/trabzonspor-baskani-agaoglu-sampiyonluk-icin-stadyumumuzun-onune-bir-anit-yaptirmaya-karar-verdik-1056029044.html
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Şampiyonluk için stadyumumuzun önüne bir anıt yaptırmaya karar verdik
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Şampiyonluk için stadyumumuzun önüne bir anıt yaptırmaya karar verdik
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sekizinci şampiyonluğumuzun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyumumuzun önüne bir anıt yaptırmaya karar verdik... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
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spor
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu."Değerli Trabzonspor Sevdalıları, Trabzonsporumuzun hepimize çifte bayram yaşattığı bu güzel günlerde sizlerden önemli bir ricamız var. Şampiyonluğumuzun ardından tüm Türkiye’yi Bordo-Mavi’yle donattık. Kutlamalarımızla, coşkumuzla sadece ülkemizde değil; dünyanın dört bir tarafında ses getirdik ki bu kutlamalar devam edecek; inşallah sezonu çifte kupayla tamamlayacağız" diyen Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:'Bordo-Mavi sevdalıları anıtta birden fazla isim hakkı satın alabilirler' "Bizler bu şampiyonluk anıtının, sadece sembolik olarak değil, maddi olarak da Trabzonsporumuzu güçlendirmesini hedefliyoruz. Öyle ki kulübümüzün önümüzdeki yıllarda da sportif başarısını sürdürebilmesi için ekonomik olarak yeni imkanlar oluşturmak zorundayız" diye devam eden Ağaoğlu, şunları söyledi:
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Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Şampiyonluk için stadyumumuzun önüne bir anıt yaptırmaya karar verdik

20:39 02.05.2022 (güncellendi: 20:41 02.05.2022)
© AAAhmet Ağaoğlu
Ahmet Ağaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© AA
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sekizinci şampiyonluğumuzun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyumumuzun önüne bir anıt yaptırmaya karar verdik. Sekizinci şampiyonluğumuzu simgeleyen bu kupa anıtını sizlerin desteğiyle inşa edeceğiz" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.
"Değerli Trabzonspor Sevdalıları, Trabzonsporumuzun hepimize çifte bayram yaşattığı bu güzel günlerde sizlerden önemli bir ricamız var. Şampiyonluğumuzun ardından tüm Türkiye’yi Bordo-Mavi’yle donattık. Kutlamalarımızla, coşkumuzla sadece ülkemizde değil; dünyanın dört bir tarafında ses getirdik ki bu kutlamalar devam edecek; inşallah sezonu çifte kupayla tamamlayacağız" diyen Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Mayıs sonunda hep beraber yeniden büyük bir bayram yaşayacağız. Geçtiğimiz günlerde yönetim kurulu olarak, yıllar sonra gelen bu kutlu günün; sekizinci şampiyonluğumuzun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyumumuzun önüne bir anıt yaptırmaya karar verdik. Sekizinci şampiyonluğumuzu simgeleyen bu kupa anıtını sizlerin desteğiyle inşa edeceğiz."

'Bordo-Mavi sevdalıları anıtta birden fazla isim hakkı satın alabilirler'

"Bizler bu şampiyonluk anıtının, sadece sembolik olarak değil, maddi olarak da Trabzonsporumuzu güçlendirmesini hedefliyoruz. Öyle ki kulübümüzün önümüzdeki yıllarda da sportif başarısını sürdürebilmesi için ekonomik olarak yeni imkanlar oluşturmak zorundayız" diye devam eden Ağaoğlu, şunları söyledi:
" Bu amaçla siz Trabzonspor sevdalılarına sesleniyorum: Anıtta kendi isminin veya şirketinin isminin yer alması koşuluyla Trabzonsporumuza 1’er milyon lira verecek 1000 Trabzonspor sevdalısı arıyoruz. Kulübüne daha fazla katkı sağlamak isteyen Bordo-Mavi sevdalıları anıtta birden fazla isim hakkı satın alabilirler. İnanıyorum ki Trabzonspor sevgisini bundan sonra her bayram, bir şölen havasında yaşayacağız. Sizlerle birlikte sekizinci kupayı anıtsal olarak yeniden inşa ederken, diğer kupalara giden finansal altyapıyı da sağlamlaştıracağız. Hepinizi saygıyla selamlıyor, sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum."
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