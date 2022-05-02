https://tr.sputniknews.com/20220502/trabzonspor-baskani-agaoglu-sampiyonluk-icin-stadyumumuzun-onune-bir-anit-yaptirmaya-karar-verdik-1056029044.html

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Şampiyonluk için stadyumumuzun önüne bir anıt yaptırmaya karar verdik

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Şampiyonluk için stadyumumuzun önüne bir anıt yaptırmaya karar verdik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sekizinci şampiyonluğumuzun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyumumuzun önüne bir anıt yaptırmaya karar verdik... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T20:39+0300

2022-05-02T20:39+0300

2022-05-02T20:41+0300

spor

trabzonspor

şampiyon

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu."Değerli Trabzonspor Sevdalıları, Trabzonsporumuzun hepimize çifte bayram yaşattığı bu güzel günlerde sizlerden önemli bir ricamız var. Şampiyonluğumuzun ardından tüm Türkiye’yi Bordo-Mavi’yle donattık. Kutlamalarımızla, coşkumuzla sadece ülkemizde değil; dünyanın dört bir tarafında ses getirdik ki bu kutlamalar devam edecek; inşallah sezonu çifte kupayla tamamlayacağız" diyen Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:'Bordo-Mavi sevdalıları anıtta birden fazla isim hakkı satın alabilirler' "Bizler bu şampiyonluk anıtının, sadece sembolik olarak değil, maddi olarak da Trabzonsporumuzu güçlendirmesini hedefliyoruz. Öyle ki kulübümüzün önümüzdeki yıllarda da sportif başarısını sürdürebilmesi için ekonomik olarak yeni imkanlar oluşturmak zorundayız" diye devam eden Ağaoğlu, şunları söyledi:

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2022

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trabzonspor, şampiyon