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Trakya’da yoğun bakımlarda koronavirüs hastası kalmadı
Trakya’da yoğun bakımlarda koronavirüs hastası kalmadı
Trakya Bölgesi’ndeki hastanelerde Kovid-19 yoğun bakımlarında tedavi gören hasta kalmadı. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'ndeki hastanelerde tedavi görenlerin... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T11:27+0300
2022-05-02T11:27+0300
koronavirüs
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yoğun bakım
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Koronavirüsü salgınında Türkiye’nin vaka sayısı yüksek illerinin yer aldığı Trakya’da normalleşmenin ardından hastanelerin yoğun bakım servislerinde koronavirüs hastası kalmadı.Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde hastanelerde oluşturulan Kovid-19 yoğun bakım üniteleri de yavaş yavaş kapanmaya başladı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde hastanelerde tedavi gören virüslü sayısı da 10’ların altına düştü.Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa DoğanÇorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, “Şu an yoğun bakımlarımızda yeni yatan hastamız yok. Günlük bazda vaka sayılarımız 5’in altına indi. Bu değere baktığımızda artık corona virüsü son günlerin yaşıyor diyebiliriz” dedi.Öte yandan en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasındaki Kırklareli yüzde 86,9 aşılama oranıyla 5’nci sırada yer aldı. Edirne’de aşılama oranı yüzde 84,6, Tekirdağ’da ise yüzde 85,2 oldu.
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korona, yoğun bakım, koronavirüs

Trakya’da yoğun bakımlarda koronavirüs hastası kalmadı

11:27 02.05.2022
© DHAYoğun bakım servisi
Yoğun bakım servisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© DHA
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Trakya Bölgesi’ndeki hastanelerde Kovid-19 yoğun bakımlarında tedavi gören hasta kalmadı. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'ndeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 10'lu rakamların altına indi.
Koronavirüsü salgınında Türkiye’nin vaka sayısı yüksek illerinin yer aldığı Trakya’da normalleşmenin ardından hastanelerin yoğun bakım servislerinde koronavirüs hastası kalmadı.
Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde hastanelerde oluşturulan Kovid-19 yoğun bakım üniteleri de yavaş yavaş kapanmaya başladı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde hastanelerde tedavi gören virüslü sayısı da 10’ların altına düştü.
Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan
Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, “Şu an yoğun bakımlarımızda yeni yatan hastamız yok. Günlük bazda vaka sayılarımız 5’in altına indi. Bu değere baktığımızda artık corona virüsü son günlerin yaşıyor diyebiliriz” dedi.
Öte yandan en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasındaki Kırklareli yüzde 86,9 aşılama oranıyla 5’nci sırada yer aldı. Edirne’de aşılama oranı yüzde 84,6, Tekirdağ’da ise yüzde 85,2 oldu.
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