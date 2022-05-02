https://tr.sputniknews.com/20220502/twitter-patronundan-sol-karsiti-mesajlarla-kizdirdigi-ilerici-vekile-benimle-flort-ediyor-imasi-1056021498.html

Twitter patronundan, sol karşıtı mesajlarla kızdırdığı ilerici vekile 'benimle flört ediyor' iması

Twitter patronundan, sol karşıtı mesajlarla kızdırdığı ilerici vekile 'benimle flört ediyor' iması

Dünyanın en zengin kişisi konumundaki Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk'ın 44 milyar dolara Twitter'ı satın alması sonrası, laf dalaşına girdiği isimler... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T15:24+0300

2022-05-02T15:24+0300

2022-05-02T16:05+0300

dünya

elon musk

alexandria ocasio-cortez

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89 milyon takipçili Elon Musk, ABD'de liberallerin 2008'den beri radikal sola kaydığını iddia eden bir karikatür paylaşarak açılışı yaptı.Ardından 'Demokrat Parti'nin aşırılıkçılar tarafından rehin alındığı', 'aşırı solun kendi kendisi dahil herkesten nefret ettiği' iddialarıyla bahisleri yükseltti.Bunun üzerine 12.9 milyon takipçili Alexandria Ocasio-Cortez'den (AOC) milyarder ve Cumhuriyetçi Parti karşıtı mesajlar geldi:"ABD'deki milyarderlerin sayısı bir apartmanı bile dolduramaz, ancak olumsuz etkiledikleri insan sayısı giderek artıyor. Tüm ABD'li milyarderlerin oyları, New York belediye meclisi seçimlerinde 2. bile olamadı. Bu yüzden bastırmaya devam ediyorlar.""Milyarderler 'aşırı sol ele geçiriyor' diye takılsın, gerçekte ABD'deki 'son derece aşırı sol', 'tıp masrafları sizi iflas ettirmemeli, ücretler kirayı karşılamalı, belki de Wall Street şirketlerinin kitlesel gözetimden, uyduruk konut krizlerinden ve insanları kafese kapatmaktan kâr etmesi kötüdür' demesinden ibaretken."“'Aşırı sol ele geçiriyor.' NEREDE. Teksas'ta Cumhuriyetçiler, tecavüzcülerin kurbanlarını kürtaj yaptırdıkları için dava etmelerine izin veren bir yasa çıkardı. Çıkıp biri, herhangi bir yerde aşırı uygulanan bir 'aşırı sol' politika söyleyebilir mi? Partimizin Kanada'dan daha ucuz ilaç ithal etmesini bile sağlayamazken.""Nefret suçlarının patlaması hakkında toplu stres olmak zorunda kalmaktan bıkkınlık, çünkü ego sorunu olan bir milyarder tek taraflı olarak devasa bir iletişim platformunu kontrol edip çarpıtıyor, Tucker Carlson veya Peter Thiel kendisini yemeğe götürüp özel hissettirdi diye."AOC, son mesajda adını anmadan Musk'ın Fox News sunucusu Carlson ve PayPal kurucusu Thiel'in yönlendirmesiyle Twitter'ı satın aldığını ima etti.Nitekim herkesin aklına ilk gelen Twitter'ın yeni patronu olduğundan, topu kapan Musk, patronlarla en çok uğraşan Temsilciler Meclisi üyesinin kendisiyle 'flört ettiği' imasında bulundu. Tesla CEO'su, AOC'ye pembeleşip gülümseyen yüz emojisi eşliğinde "Bana asılmayı kes, gerçekten utanıyorum" yanıtını verdi. Bunun üzerine aslında Facebook ve Instagram sahibi Mark Zuckerberg'e atıfta bulunduğunu savunan Demokrat Parti'nin New York'un Bronx ve Queens bölgesi milletvekili, "Zuckerberg hakkında konuşuyordum, ama tamam" diye tweetledi, fakat bir dakika sonra tweeti sildi.

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elon musk, alexandria ocasio-cortez