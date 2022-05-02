https://tr.sputniknews.com/20220502/uefa-baskani-ceferinden-rus-ve-belaruslu-futbolculara-destek-bu-krizin-sorumlusu-onlar-degil-1056025122.html

UEFA Başkanı Ceferin'den Rus ve Belaruslu futbolculara destek: Bu krizin sorumlusu onlar değil

UEFA Başkanı Ceferin'den Rus ve Belaruslu futbolculara destek: Bu krizin sorumlusu onlar değil

Rusya'nın Ukrayna harekatı yüzünden Rus ve Belaruslu sporcuların dışlanması ve birçok uluslararası organizasyondan men edilmesine bir tepki de UEFA Başkanı... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T17:33+0300

2022-05-02T17:33+0300

2022-05-02T17:33+0300

ukrayna krizi

uefa

aleksander ceferin

rusya

belarus

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Kişilere yönelik tek taraflı yaptırımları haksız bulduğunu dile getiren Ceferin, "Rus ve Belaruslu futbolcular yaptırımlara maruz bırakılmamalı çünkü bu krizin sorumlusu onlar değil" dedi. rsport'un aktardığına göre UEFA'nın sporcular ve kişiler bazında yaptırımların orantısız olduğunu göstermek için iyi niyet ortaya koymak istediğini belirten Ceferin, "UEFA çok yakında Rus ekiplerin Avrupa organizasyonlarında yer alıp alamayacağına karar verecek" diye konuştu.

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uefa, aleksander ceferin, rusya, belarus