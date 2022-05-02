https://tr.sputniknews.com/20220502/uefa-baskani-ceferinden-rus-ve-belaruslu-futbolculara-destek-bu-krizin-sorumlusu-onlar-degil-1056025122.html
UEFA Başkanı Ceferin'den Rus ve Belaruslu futbolculara destek: Bu krizin sorumlusu onlar değil
UEFA Başkanı Ceferin'den Rus ve Belaruslu futbolculara destek: Bu krizin sorumlusu onlar değil
Rusya'nın Ukrayna harekatı yüzünden Rus ve Belaruslu sporcuların dışlanması ve birçok uluslararası organizasyondan men edilmesine bir tepki de UEFA Başkanı... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T17:33+0300
2022-05-02T17:33+0300
2022-05-02T17:33+0300
ukrayna krizi
uefa
aleksander ceferin
rusya
belarus
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Kişilere yönelik tek taraflı yaptırımları haksız bulduğunu dile getiren Ceferin, "Rus ve Belaruslu futbolcular yaptırımlara maruz bırakılmamalı çünkü bu krizin sorumlusu onlar değil" dedi. rsport'un aktardığına göre UEFA'nın sporcular ve kişiler bazında yaptırımların orantısız olduğunu göstermek için iyi niyet ortaya koymak istediğini belirten Ceferin, "UEFA çok yakında Rus ekiplerin Avrupa organizasyonlarında yer alıp alamayacağına karar verecek" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220501/nadal-wimbledonin-rus-ve-belaruslu-teniscileri-yasaklamasi-haksizlik-1056003816.html
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UEFA Başkanı Ceferin'den Rus ve Belaruslu futbolculara destek: Bu krizin sorumlusu onlar değil
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Rusya'nın Ukrayna harekatı yüzünden Rus ve Belaruslu sporcuların dışlanması ve birçok uluslararası organizasyondan men edilmesine bir tepki de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den geldi.
Kişilere yönelik tek taraflı yaptırımları haksız bulduğunu dile getiren Ceferin, "Rus ve Belaruslu futbolcular yaptırımlara maruz bırakılmamalı çünkü bu krizin sorumlusu onlar değil" dedi.
rsport'un aktardığına göre UEFA'nın sporcular ve kişiler bazında yaptırımların orantısız olduğunu göstermek için iyi niyet ortaya koymak istediğini belirten Ceferin, "UEFA çok yakında Rus ekiplerin Avrupa organizasyonlarında yer alıp alamayacağına karar verecek" diye konuştu.