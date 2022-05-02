Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220502/uefa-baskani-ceferinden-rus-ve-belaruslu-futbolculara-destek-bu-krizin-sorumlusu-onlar-degil-1056025122.html
UEFA Başkanı Ceferin'den Rus ve Belaruslu futbolculara destek: Bu krizin sorumlusu onlar değil
UEFA Başkanı Ceferin'den Rus ve Belaruslu futbolculara destek: Bu krizin sorumlusu onlar değil
Rusya'nın Ukrayna harekatı yüzünden Rus ve Belaruslu sporcuların dışlanması ve birçok uluslararası organizasyondan men edilmesine bir tepki de UEFA Başkanı... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T17:33+0300
2022-05-02T17:33+0300
ukrayna krizi
uefa
aleksander ceferin
rusya
belarus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1056025358_0:0:3201:1802_1920x0_80_0_0_bc49dcc11cabde2c39a2539125ac2fad.jpg
Kişilere yönelik tek taraflı yaptırımları haksız bulduğunu dile getiren Ceferin, "Rus ve Belaruslu futbolcular yaptırımlara maruz bırakılmamalı çünkü bu krizin sorumlusu onlar değil" dedi. rsport'un aktardığına göre UEFA'nın sporcular ve kişiler bazında yaptırımların orantısız olduğunu göstermek için iyi niyet ortaya koymak istediğini belirten Ceferin, "UEFA çok yakında Rus ekiplerin Avrupa organizasyonlarında yer alıp alamayacağına karar verecek" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220501/nadal-wimbledonin-rus-ve-belaruslu-teniscileri-yasaklamasi-haksizlik-1056003816.html
rusya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1056025358_409:0:3138:2047_1920x0_80_0_0_c21d624013f53902a2742c30cb70dafa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uefa, aleksander ceferin, rusya, belarus

UEFA Başkanı Ceferin'den Rus ve Belaruslu futbolculara destek: Bu krizin sorumlusu onlar değil

17:33 02.05.2022
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girRusya- Futbol
Rusya- Futbol - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rusya'nın Ukrayna harekatı yüzünden Rus ve Belaruslu sporcuların dışlanması ve birçok uluslararası organizasyondan men edilmesine bir tepki de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den geldi.
Kişilere yönelik tek taraflı yaptırımları haksız bulduğunu dile getiren Ceferin, "Rus ve Belaruslu futbolcular yaptırımlara maruz bırakılmamalı çünkü bu krizin sorumlusu onlar değil" dedi.
rsport'un aktardığına göre UEFA'nın sporcular ve kişiler bazında yaptırımların orantısız olduğunu göstermek için iyi niyet ortaya koymak istediğini belirten Ceferin, "UEFA çok yakında Rus ekiplerin Avrupa organizasyonlarında yer alıp alamayacağına karar verecek" diye konuştu.
İspanyol tenisçi Nadal '1000'ler kulübü'ne girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
SPOR
Nadal: Wimbledon’ın Rus ve Belaruslu tenisçileri yasaklaması haksızlık
Dün, 21:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала