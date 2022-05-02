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https://tr.sputniknews.com/20220502/usakta-battaniye-fabrikasinda-yangin-cikti-1056023619.html
Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın çıktı
Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın çıktı
Uşak’ta bir battaniye üretim fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi bütün hızıyla devam ediyor. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T16:34+0300
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yangın
uşak
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Uşak’ta Sivaslı - Uşak yolu üzerinde battaniye üretimi fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220502/gaziantepte-geri-donusum-fabrikasinda-yangin--1056007389.html
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yangın, uşak, fabrika

Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın çıktı

16:34 02.05.2022
© İHA / KÖKSAL KILINÇUşak'ta fabrika yangını
Uşak'ta fabrika yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© İHA / KÖKSAL KILINÇ
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Uşak’ta bir battaniye üretim fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi bütün hızıyla devam ediyor.
Uşak’ta Sivaslı - Uşak yolu üzerinde battaniye üretimi fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.
Yangın yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
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