https://tr.sputniknews.com/20220502/usakta-battaniye-fabrikasinda-yangin-cikti-1056023619.html
Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın çıktı
Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın çıktı
Uşak’ta bir battaniye üretim fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi bütün hızıyla devam ediyor. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T16:34+0300
2022-05-02T16:34+0300
2022-05-02T16:34+0300
türkiye
yangın
uşak
fabrika
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Uşak’ta Sivaslı - Uşak yolu üzerinde battaniye üretimi fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220502/gaziantepte-geri-donusum-fabrikasinda-yangin--1056007389.html
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uşak
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yangın, uşak, fabrika
Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın çıktı
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Uşak’ta bir battaniye üretim fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi bütün hızıyla devam ediyor.
Uşak’ta Sivaslı - Uşak yolu üzerinde battaniye üretimi fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.
Yangın yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.