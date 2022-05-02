https://tr.sputniknews.com/20220502/usakta-battaniye-fabrikasinda-yangin-cikti-1056023619.html

Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın çıktı

Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın çıktı

Uşak’ta bir battaniye üretim fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi bütün hızıyla devam ediyor. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T16:34+0300

2022-05-02T16:34+0300

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türkiye

yangın

uşak

fabrika

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Uşak’ta Sivaslı - Uşak yolu üzerinde battaniye üretimi fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220502/gaziantepte-geri-donusum-fabrikasinda-yangin--1056007389.html

türkiye

uşak

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yangın, uşak, fabrika