https://tr.sputniknews.com/20220502/uzerine-televizyon-dusen-2-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1056014024.html
Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Samsun'da üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T11:34+0300
2022-05-02T11:34+0300
2022-05-02T11:38+0300
yaşam
çocuk
bebek
ölü
televizyon
kaza
samsun
akyazı
asarcık devlet hastanesi
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Samsun'un Asacık ilçesi Akyazı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 yaşındaki Kumsal Koncaer evlerinde oyun oynarken üzerine yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki 72 ekran televizyon düştü. Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kumsar Koncaer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koncaer ailesi bayramda en büyük acıyı yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220502/antalyada-golete-dusen-4-yasindaki-cocuk-oldu-1056011223.html
bebek
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çocuk, bebek, ölü, televizyon, kaza, samsun, akyazı, asarcık devlet hastanesi
Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
11:34 02.05.2022 (güncellendi: 11:38 02.05.2022) Abone ol
Samsun'da üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Samsun'un Asacık ilçesi Akyazı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 yaşındaki Kumsal Koncaer evlerinde oyun oynarken üzerine yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki 72 ekran televizyon düştü.
Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kumsar Koncaer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koncaer ailesi bayramda en büyük acıyı yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.