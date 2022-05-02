https://tr.sputniknews.com/20220502/uzerine-televizyon-dusen-2-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1056014024.html

Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T11:34+0300

2022-05-02T11:34+0300

2022-05-02T11:38+0300

yaşam

çocuk

bebek

ölü

televizyon

kaza

samsun

akyazı

asarcık devlet hastanesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054811309_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_711f21fe83282ace34e7192a446bb8a9.jpg

Samsun'un Asacık ilçesi Akyazı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 yaşındaki Kumsal Koncaer evlerinde oyun oynarken üzerine yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki 72 ekran televizyon düştü. Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kumsar Koncaer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koncaer ailesi bayramda en büyük acıyı yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220502/antalyada-golete-dusen-4-yasindaki-cocuk-oldu-1056011223.html

bebek

samsun

akyazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çocuk, bebek, ölü, televizyon, kaza, samsun, akyazı, asarcık devlet hastanesi