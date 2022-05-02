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Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Samsun'da üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
çocuk
bebek
ölü
televizyon
kaza
samsun
akyazı
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Samsun'un Asacık ilçesi Akyazı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 yaşındaki Kumsal Koncaer evlerinde oyun oynarken üzerine yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki 72 ekran televizyon düştü. Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kumsar Koncaer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koncaer ailesi bayramda en büyük acıyı yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220502/antalyada-golete-dusen-4-yasindaki-cocuk-oldu-1056011223.html
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çocuk, bebek, ölü, televizyon, kaza, samsun, akyazı, asarcık devlet hastanesi

Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

11:34 02.05.2022 (güncellendi: 11:38 02.05.2022)
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Ambulans - 112 Acil - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© İHA
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Samsun'da üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Samsun'un Asacık ilçesi Akyazı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 yaşındaki Kumsal Koncaer evlerinde oyun oynarken üzerine yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki 72 ekran televizyon düştü.
Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kumsar Koncaer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koncaer ailesi bayramda en büyük acıyı yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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