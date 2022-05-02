https://tr.sputniknews.com/20220502/vanda-101-kacak-gocmen-yakalandi-1056017589.html
Van'da 101 kaçak göçmen yakalandı
Van'da 101 kaçak göçmen yakalandı
Van'ın Saray ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afganistan uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T13:03+0300
2022-05-02T13:03+0300
2022-05-02T13:03+0300
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van
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Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün Kapıköy Hudut Karakolu unsurları ileyürütülen çalışmada ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afganistan uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı.Göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220418/kirklarelide-cogu-yari-ciplak-187-kacak-gocmen-yakalandi-1055639687.html
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göçmen, kaçak göçmen, van
Van'da 101 kaçak göçmen yakalandı
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Van'ın Saray ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afganistan uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün Kapıköy Hudut Karakolu unsurları ileyürütülen çalışmada ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afganistan uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.