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Van'da 101 kaçak göçmen yakalandı
Van'da 101 kaçak göçmen yakalandı
Van'ın Saray ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afganistan uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
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Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün Kapıköy Hudut Karakolu unsurları ileyürütülen çalışmada ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afganistan uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı.Göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220418/kirklarelide-cogu-yari-ciplak-187-kacak-gocmen-yakalandi-1055639687.html
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göçmen, kaçak göçmen, van

Van'da 101 kaçak göçmen yakalandı

13:03 02.05.2022
© İHA / NİHAT ÖZBAYVan'da 101 kaçak göçmen yakalandı
Van'da 101 kaçak göçmen yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© İHA / NİHAT ÖZBAY
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Van'ın Saray ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afganistan uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün Kapıköy Hudut Karakolu unsurları ileyürütülen çalışmada ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afganistan uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.
Kırklareli'de çoğu yarı çıplak 187 kaçak göçmen yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
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