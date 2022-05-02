https://tr.sputniknews.com/20220502/vanda-101-kacak-gocmen-yakalandi-1056017589.html

Van'da 101 kaçak göçmen yakalandı

Van'da 101 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın Saray ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afganistan uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

göçmen

kaçak göçmen

van

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Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün Kapıköy Hudut Karakolu unsurları ileyürütülen çalışmada ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afganistan uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı.Göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

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göçmen, kaçak göçmen, van