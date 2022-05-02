https://tr.sputniknews.com/20220502/yeni-zelanda-iki-yil-aradan-sonra-turistlere-kapilarini-acti-1056012928.html
Yeni Zelanda iki yıl aradan sonra turistlere kapılarını açtı
Yeni Zelanda iki yıl aradan sonra turistlere kapılarını açtı
Sıkı Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı Yeni Zelanda’da hükümetin yabancı turistlerin ülkeye girişine yönelik kısıtlamaları kaldırdığı bildirildi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T10:39+0300
2022-05-02T10:39+0300
2022-05-02T10:39+0300
koronavirüs
yeni zelanda
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs tedbirleri
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Küresel salgınından önce her yıl yaklaşık 3 milyon turistin uğrak noktası olan Yeni Zelanda’da turizm, ülkenin yabancı gelirinin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor. Sıkı Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı ve salgınla mücadeledeki başarısı ile bilinen ülkede, turizm 2020 yılının başlarında alınan salgın önlemleri nedeniyle durma noktasına gelmişti.Hükümetin kısıtlamaları kaldırılması ile turistler bugünden itibaren Yeni Zelanda’ya giriş yapabilecek. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, turistlere yönelik giriş kısıtlamasının kaldırılacağının bildirildiği tarihten itibaren 7 hafta içinde 21 uluslararası uçuş planlandığını ve 90 binin üzerinde turistin bilet rezervasyonu yaptığını belirtti.Ardern, Yeni Zelanda turizm sektörünün küresel salgından ciddi şekilde etkilendiğini ve toparlanmak için çalışmaları başlattıklarını söyledi. Turistlere yönelik aşı ve test zorunluluğu ise devam ediyor. Yeni Zelanda, Avustralyalı turistlere ise kapılarını yaklaşık 3 hafta önce açmıştı.
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yeni zelanda, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs tedbirleri
Yeni Zelanda iki yıl aradan sonra turistlere kapılarını açtı
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Sıkı Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı Yeni Zelanda’da hükümetin yabancı turistlerin ülkeye girişine yönelik kısıtlamaları kaldırdığı bildirildi.
Küresel salgınından önce her yıl yaklaşık 3 milyon turistin uğrak noktası olan Yeni Zelanda’da turizm, ülkenin yabancı gelirinin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor. Sıkı Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı ve salgınla mücadeledeki başarısı ile bilinen ülkede, turizm 2020 yılının başlarında alınan salgın önlemleri nedeniyle durma noktasına gelmişti.
Hükümetin kısıtlamaları kaldırılması ile turistler bugünden itibaren Yeni Zelanda’ya giriş yapabilecek. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, turistlere yönelik giriş kısıtlamasının kaldırılacağının bildirildiği tarihten itibaren 7 hafta içinde 21 uluslararası uçuş planlandığını ve 90 binin üzerinde turistin bilet rezervasyonu yaptığını belirtti.
Ardern, Yeni Zelanda turizm sektörünün küresel salgından ciddi şekilde etkilendiğini ve toparlanmak için çalışmaları başlattıklarını söyledi. Turistlere yönelik aşı ve test zorunluluğu ise devam ediyor. Yeni Zelanda, Avustralyalı turistlere ise kapılarını yaklaşık 3 hafta önce açmıştı.