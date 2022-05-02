https://tr.sputniknews.com/20220502/yeni-zelanda-iki-yil-aradan-sonra-turistlere-kapilarini-acti-1056012928.html

Yeni Zelanda iki yıl aradan sonra turistlere kapılarını açtı

Yeni Zelanda iki yıl aradan sonra turistlere kapılarını açtı

Sıkı Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı Yeni Zelanda’da hükümetin yabancı turistlerin ülkeye girişine yönelik kısıtlamaları kaldırdığı bildirildi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T10:39+0300

2022-05-02T10:39+0300

2022-05-02T10:39+0300

koronavirüs

yeni zelanda

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs tedbirleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1044261904_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0fd329d2ce4b8ebce4ee50ee84fe5e0a.jpg

Küresel salgınından önce her yıl yaklaşık 3 milyon turistin uğrak noktası olan Yeni Zelanda’da turizm, ülkenin yabancı gelirinin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor. Sıkı Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı ve salgınla mücadeledeki başarısı ile bilinen ülkede, turizm 2020 yılının başlarında alınan salgın önlemleri nedeniyle durma noktasına gelmişti.Hükümetin kısıtlamaları kaldırılması ile turistler bugünden itibaren Yeni Zelanda’ya giriş yapabilecek. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, turistlere yönelik giriş kısıtlamasının kaldırılacağının bildirildiği tarihten itibaren 7 hafta içinde 21 uluslararası uçuş planlandığını ve 90 binin üzerinde turistin bilet rezervasyonu yaptığını belirtti.Ardern, Yeni Zelanda turizm sektörünün küresel salgından ciddi şekilde etkilendiğini ve toparlanmak için çalışmaları başlattıklarını söyledi. Turistlere yönelik aşı ve test zorunluluğu ise devam ediyor. Yeni Zelanda, Avustralyalı turistlere ise kapılarını yaklaşık 3 hafta önce açmıştı.

yeni zelanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yeni zelanda, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs tedbirleri