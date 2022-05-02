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YHT'de yolcu rekoru
YHT'de yolcu rekoru
Yüksek hızlı trenlerle (YHT) 29 Nisan'da tüm parkurlarda taşınan 29 bin 477 yolcu ile en yüksek günlük taşıma sayısına ulaşıldı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T17:21+0300
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nın ardından demir yollarında da yolcu taşıma rekoru kırıldı.Ramazan Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlere ek sefer konuldu.Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) YHT hatlarında ek seferlerle 10 bin 728 kişilik, ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 580 vagon ilaveyle 34 bin 800 kapasite artışı sağlandı.Bayram ilaveleriyle şehirler arası hizmet veren günlük yolcu sefer sayısı 272'ye çıkarılırken, günlük 75 bin koltuk kapasitesiyle hizmet verildi.Numaralı satışlar tamamen durduBilet satış sitelerini günlük 1,5 milyona yakın kişinin ziyaret etti ve bu alanda rekor kırıldı. Ayrıca 29 Nisan-8 Mayıs'ta numaralı satış yapılan yolcu trenleri tamamen doldu.29 Nisan'da YHT'lerle tüm parkurlarda taşınan 29 bin 477 yolcu sayısıyla YHT'lerin açılışından bu yana en yüksek sayıya ulaşıldı.En yüksek sayıÖte yandan Ankara-İstanbul arasında 13 bin 502 yolcu, bu koridorda taşınan en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.Ayrıca ana hat trenlerindeki 2022 yılı yolcu ortalaması 10 bin 684 kişiyken, 30 Nisan'da 17 bin 868 kişi bayram seyahatine çıktı.Bölgesel trenlerde ise 2022 yılında günlük ortalama 25 bin 591 kişi seyahat ederken, 29 Nisan'da bu sayı 43 bin 307 yolcuya ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220418/yht-seferlerine-4-ayda-3uncu-zam-1055644195.html
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türkiye, yht, tren, ulaşım, tcdd

YHT'de yolcu rekoru

17:21 02.05.2022
© AAYüksek Hızlı Tren, YHT
Yüksek Hızlı Tren, YHT - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© AA
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Yüksek hızlı trenlerle (YHT) 29 Nisan'da tüm parkurlarda taşınan 29 bin 477 yolcu ile en yüksek günlük taşıma sayısına ulaşıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nın ardından demir yollarında da yolcu taşıma rekoru kırıldı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlere ek sefer konuldu.
Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) YHT hatlarında ek seferlerle 10 bin 728 kişilik, ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 580 vagon ilaveyle 34 bin 800 kapasite artışı sağlandı.
Bayram ilaveleriyle şehirler arası hizmet veren günlük yolcu sefer sayısı 272'ye çıkarılırken, günlük 75 bin koltuk kapasitesiyle hizmet verildi.

Numaralı satışlar tamamen durdu

Bilet satış sitelerini günlük 1,5 milyona yakın kişinin ziyaret etti ve bu alanda rekor kırıldı. Ayrıca 29 Nisan-8 Mayıs'ta numaralı satış yapılan yolcu trenleri tamamen doldu.

29 Nisan'da YHT'lerle tüm parkurlarda taşınan 29 bin 477 yolcu sayısıyla YHT'lerin açılışından bu yana en yüksek sayıya ulaşıldı.

En yüksek sayı

Öte yandan Ankara-İstanbul arasında 13 bin 502 yolcu, bu koridorda taşınan en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca ana hat trenlerindeki 2022 yılı yolcu ortalaması 10 bin 684 kişiyken, 30 Nisan'da 17 bin 868 kişi bayram seyahatine çıktı.

Bölgesel trenlerde ise 2022 yılında günlük ortalama 25 bin 591 kişi seyahat ederken, 29 Nisan'da bu sayı 43 bin 307 yolcuya ulaştı.
Yüksek Hızlı Tren, YHT - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
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18 Nisan, 13:01
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