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15 yaşındaki İrem, kalp krizinden yaşamını yitirdi
15 yaşındaki İrem, kalp krizinden yaşamını yitirdi
Kastamonu'nun Cide ilçesinde böbrek yetmezliği nedeniyle 9 yıldır tedavi gören 15 yaşındaki İrem Bakan, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İrem... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T15:48+0300
2022-05-03T15:48+0300
türkiye
kastamonu
kalp krizi
çocuk
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Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde yaşayan ve 9 yıldır böbrek yetmezliği hastası olan İrem Bakan, 1.5 yıldır tedavi gördüğü İstanbul Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bakan, kılınan namazın ardından toprağa verildi.İrem Bakan'ın ağabeyi Muammer Bakan, "Kardeşimiz için ailece 9 yıla yakın mücadele verdik. Tüm aile İrem yaşayabilsin diye gece uyku uyumadı. Hep bir umut içinde iyi olacağını hayal ettik. Ama olmadı ve canımızı yitirdik. Son 1.5 yıldır sağlık durumu günden güne kötüye gidiyordu. En büyük üzüntüm çocukluğunu yaşayamaması, arkadaşlarıyla birlikte koşup oyunlar oynayamaması" dedi.
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kastamonu, kalp krizi, çocuk

15 yaşındaki İrem, kalp krizinden yaşamını yitirdi

15:48 03.05.2022
© DHA15 yaşındaki İrem, kalp krizinden yaşamını yitirdi
15 yaşındaki İrem, kalp krizinden yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© DHA
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde böbrek yetmezliği nedeniyle 9 yıldır tedavi gören 15 yaşındaki İrem Bakan, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İrem Bakan'ın ağabeyi Muammer Bakan, "Canımızı yitirdik. Son 1.5 yıldır sağlık durumu günden güne kötüye gidiyordu" dedi.
Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde yaşayan ve 9 yıldır böbrek yetmezliği hastası olan İrem Bakan, 1.5 yıldır tedavi gördüğü İstanbul Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bakan, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
İrem Bakan'ın ağabeyi Muammer Bakan, "Kardeşimiz için ailece 9 yıla yakın mücadele verdik. Tüm aile İrem yaşayabilsin diye gece uyku uyumadı. Hep bir umut içinde iyi olacağını hayal ettik. Ama olmadı ve canımızı yitirdik. Son 1.5 yıldır sağlık durumu günden güne kötüye gidiyordu. En büyük üzüntüm çocukluğunu yaşayamaması, arkadaşlarıyla birlikte koşup oyunlar oynayamaması" dedi.
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