https://tr.sputniknews.com/20220503/3-bin-600-yillik-hitit-muhru-yurtdisina-kacirilmak-uzereyken-ele-gecirildi-1056048440.html
3 bin 600 yıllık Hitit mührü, yurtdışına kaçırılmak üzereyken ele geçirildi
3 bin 600 yıllık Hitit mührü, yurtdışına kaçırılmak üzereyken ele geçirildi
Çorum’da yurtdışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen 3 bin 600 yıllık Hitit mührü sergilenmeye başladı. 2015'te 'krem kutusunun' içinde bulunan eser, Çorum... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T15:26+0300
2022-05-03T15:26+0300
2022-05-03T15:28+0300
mühür
yaşam
metropolitan sanat müzesi
çorum
hititler
polis
emniyet
anadolu medeniyetler müzesi
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Hitit döneminde kral ile katip arasında yapılan yazışmalarda kullanılan ve dünyada üç tane bulunduğu belirtilen bronz mühür Çorum Müzesi’ndeki eşsiz tarihi eserler arasında gösteriliyor.Bir örneği Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük ve en çok ziyaret edilen sanat müzelerinden birisi olan Metropolitan Müzesi, diğeri ise Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde bulunan mühür, 2015 yılında Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilmişti.'2022 yılında yaptığımız vitrin çalışmaları sırasında teşhire çıkararak ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk'Polisin uzun süren teknik ve fiziki takibi sonucu krem kutusunda yakalanan, üzerinde çeşitli figürler ile hiyeroglif yazıların yer aldığı Hitit mührüne paha biçilemiyor. Müze Müdürü Metin Çakar, Hititler döneminden kalma damga mührün Çorum Müzesi’ndeki önemli eserlerden birisi olduğunu söyledi.Hitit mührünün Çorum polisi tarafından yapılan operasyonda yakalanarak Çorum Müzesi’ne teslim edildiğini hatırlatan Çakar, “Bu eserleri getirildikleri anda hemen sergiye çıkaramıyoruz. Konuyla ilgili yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte bu eserimiz de 2022 yılında yaptığımız vitrin çalışmaları sırasında teşhire çıkararak ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210510/konyada-2020nin-en-buyuk-arkeolojik-kesfi-3-bin-yillik-hitit-yazitini-kapi-sovesi-yapmislar-1044464946.html
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mühür, metropolitan sanat müzesi, çorum, hititler, polis, emniyet, anadolu medeniyetler müzesi
3 bin 600 yıllık Hitit mührü, yurtdışına kaçırılmak üzereyken ele geçirildi
15:26 03.05.2022 (güncellendi: 15:28 03.05.2022) Abone ol
Çorum’da yurtdışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen 3 bin 600 yıllık Hitit mührü sergilenmeye başladı. 2015'te 'krem kutusunun' içinde bulunan eser, Çorum Müzesi’ndeki eşsiz tarihi eserler arasında gösteriliyor.
Hitit döneminde kral ile katip arasında yapılan yazışmalarda kullanılan ve dünyada üç tane bulunduğu belirtilen bronz mühür Çorum Müzesi’ndeki eşsiz tarihi eserler arasında gösteriliyor.
Bir örneği Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük ve en çok ziyaret edilen sanat müzelerinden birisi olan Metropolitan Müzesi, diğeri ise Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde bulunan mühür, 2015 yılında Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilmişti.
'2022 yılında yaptığımız vitrin çalışmaları sırasında teşhire çıkararak ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk'
Polisin uzun süren teknik ve fiziki takibi sonucu krem kutusunda yakalanan, üzerinde çeşitli figürler ile hiyeroglif yazıların yer aldığı Hitit mührüne paha biçilemiyor. Müze Müdürü Metin Çakar, Hititler döneminden kalma damga mührün Çorum Müzesi’ndeki önemli eserlerden birisi olduğunu söyledi.
Hitit mührünün Çorum polisi tarafından yapılan operasyonda yakalanarak Çorum Müzesi’ne teslim edildiğini hatırlatan Çakar, “Bu eserleri getirildikleri anda hemen sergiye çıkaramıyoruz. Konuyla ilgili yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte bu eserimiz de 2022 yılında yaptığımız vitrin çalışmaları sırasında teşhire çıkararak ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk” dedi.