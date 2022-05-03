https://tr.sputniknews.com/20220503/400un-uzerinde-teknik-ureten-turk-ninja-haftanin-3-gunu-ormanda-calisiyorum-1056039962.html
400'ün üzerinde teknik üreten 'Türk Ninja': Haftanın 3 günü ormanda çalışıyorum
400'ün üzerinde teknik üreten 'Türk Ninja': Haftanın 3 günü ormanda çalışıyorum
Wushu ve yakın koruma antrenörü 45 yaşındaki Bilal Çelebi 400’ün üzerinde Ninja tekniği biliyor, 200’ün üzerinde sertifikası var. Çelebi ayrıca ABD, İsrail... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T11:12+0300
2022-05-03T11:12+0300
2022-05-03T11:12+0300
yaşam
ninja
koruma
karma dövüş sanatları
yakın dövüş
içişleri bakanlığı
wushu
patent
antrenman
orman
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Milli wushu antrenörü Bilal Çelebi, gazetecilere verdiği röportajda, haftanın 3 günü ninja kıyafetlerini giyerek, kılıç ve diğer ekipmanlarıyla birlikte ormanda antrenman yaptığını anlattı. Çocuk yaştan itibaren dövüş sporlarının birçok branşında eğitim alan 45 yaşındaki Çelebi, 1997 yılında wushu antrenörlüğü yapmaya başladığını söyledi. Milli takım antrenörlüğü de yapan Çelebi, daha sonra yakın koruma ve silah kullanma dersleri de vermeye başladı. Ürettiği ninja ve koruma tekniklerinin patentini alan Bilal Çelebi, tekniğinin kullanıldığı 15 farklı ülkeden ise ‘doktora’ unvanı aldı. 400’ün üzerinde teknik üreten Çelebi, bu teknikleri unutmamak ve yenisini eklemek adına haftanın 3 günü ormanlık alana giderek ninja kıyafetleri çalışma gerçekleştiriyor.'Yakın koruma tekniklerimin patentini aldım'Ürettiği tekniklerin yurt içi ve yurt dışında birçok yerde kullanıldığının altını çizen Çelebi, “Çocukluğumdan beri dövüş sporlarıyla uğraşıyorum. 1997 yılında antrenör oldum ve bir süre de milli takım antrenörlüğü yaptım. 400 ninja tekniğim var. VİP yakın koruma tekniklerimin yanı sıra ulusal ve uluslararası uygulanan tekniklere sahibim. ABD, İsrail, Yunanistan, Almanya, İngiltere gibi 15 farklı ülke, tekniklerimi uyguladığı için bana ‘doktora’ unvanı verdi. Ülkeme yararlı olmak, gençleri eğitmek için uğraşıyorum. VİP yakın koruma alanında da 400’den fazla tekniğin patentini aldım. Gençlik ve Spor Bakanlığına gerekli başvuruları yapacağım. Devletimizin wushu sporuna daha çok destek vermesini istiyoruz. Yurt dışında doktora almış hocaları devletler askeri eğitimlerde kullanıyorlar. Türkiye’de de böyle bir durum olsa daha iyi gelişme kaydedilir diye düşünüyorum. 200’ün üzerinde sertifikam var. Bunlardan 15 tanesi yabancı devletlerin verdiği uzman doktorluk unvanı belgesi. Uluslararası müsabakalarda yaptığım derecelerin sertifikası, antrenörlük derecelerim var” dedi.'Haftanın 3 günü ormanda tekniklerimi çalışıyorum'Çelebi, ninja kıyafetleri ve geleneksel kılıç ile birlikte tekniklerini tekrar ettiğini ifade ederek şunları aktardı:8 yıldır Çelebi’nin öğrencisi olduğunu ifade eden Burak Düzgün ise, “Bilal hocadan yakın koruma dersleri alıyorum. Koruma konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bunların haricinde aldığımız eğitimler neticesinde yakın koruma işlerinde görev alıyorum. Hocamız, spordan önce insanların kendisini keşfetmesine öncelik veren bir insan. Kendi gelişimini de tamamlarken bizleri de yanında daha iyi bir insan olma yolunda vasıflar bulunduruyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211002/bir-ninja-kaliforniyada-iki-abd-ozel-harekat-askerini-yaraladi-1049466972.html
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ninja, koruma, karma dövüş sanatları, yakın dövüş, içişleri bakanlığı, wushu, patent, antrenman, orman, bilal çelebi
400'ün üzerinde teknik üreten 'Türk Ninja': Haftanın 3 günü ormanda çalışıyorum
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Wushu ve yakın koruma antrenörü 45 yaşındaki Bilal Çelebi 400’ün üzerinde Ninja tekniği biliyor, 200’ün üzerinde sertifikası var. Çelebi ayrıca ABD, İsrail, Almanya ve İngiltere’nin de bulunduğu 15 farklı ülkeden ‘doktora’ unvanı aldı.
Milli wushu antrenörü Bilal Çelebi, gazetecilere verdiği röportajda, haftanın 3 günü ninja kıyafetlerini giyerek, kılıç ve diğer ekipmanlarıyla birlikte ormanda antrenman yaptığını anlattı. Çocuk yaştan itibaren dövüş sporlarının birçok branşında eğitim alan 45 yaşındaki Çelebi, 1997 yılında wushu antrenörlüğü yapmaya başladığını söyledi. Milli takım antrenörlüğü de yapan Çelebi, daha sonra yakın koruma ve silah kullanma dersleri de vermeye başladı. Ürettiği ninja ve koruma tekniklerinin patentini alan Bilal Çelebi, tekniğinin kullanıldığı 15 farklı ülkeden ise ‘doktora’ unvanı aldı. 400’ün üzerinde teknik üreten Çelebi, bu teknikleri unutmamak ve yenisini eklemek adına haftanın 3 günü ormanlık alana giderek ninja kıyafetleri çalışma gerçekleştiriyor.
'Yakın koruma tekniklerimin patentini aldım'
Ürettiği tekniklerin yurt içi ve yurt dışında birçok yerde kullanıldığının altını çizen Çelebi, “Çocukluğumdan beri dövüş sporlarıyla uğraşıyorum. 1997 yılında antrenör oldum ve bir süre de milli takım antrenörlüğü yaptım. 400 ninja tekniğim var. VİP yakın koruma tekniklerimin yanı sıra ulusal ve uluslararası uygulanan tekniklere sahibim. ABD, İsrail, Yunanistan, Almanya, İngiltere gibi 15 farklı ülke, tekniklerimi uyguladığı için bana ‘doktora’ unvanı verdi. Ülkeme yararlı olmak, gençleri eğitmek için uğraşıyorum. VİP yakın koruma alanında da 400’den fazla tekniğin patentini aldım. Gençlik ve Spor Bakanlığına gerekli başvuruları yapacağım. Devletimizin wushu sporuna daha çok destek vermesini istiyoruz. Yurt dışında doktora almış hocaları devletler askeri eğitimlerde kullanıyorlar. Türkiye’de de böyle bir durum olsa daha iyi gelişme kaydedilir diye düşünüyorum. 200’ün üzerinde sertifikam var. Bunlardan 15 tanesi yabancı devletlerin verdiği uzman doktorluk unvanı belgesi. Uluslararası müsabakalarda yaptığım derecelerin sertifikası, antrenörlük derecelerim var” dedi.
'Haftanın 3 günü ormanda tekniklerimi çalışıyorum'
Çelebi, ninja kıyafetleri ve geleneksel kılıç ile birlikte tekniklerini tekrar ettiğini ifade ederek şunları aktardı:
“Haftanın 3 günü doğaya gelerek çalışma yapıyorum. Köyümde kendime özel bir yerim var. Burada hem yeni teknikler geliştiriyorum hem de ürettiğim teknikleri çalışıyorum. Ürettiğim teknikleri de İçişleri Bakanlığı’na korumada kullanılması için yazılı ve görsel olarak yolluyorum. Ürettiğim yakın koruma tekniklerinden devletimizin personellerinin de yararlanması için bunu yapıyorum. Bazen de emniyet ve askeri personellere dersler veriyorum."
8 yıldır Çelebi’nin öğrencisi olduğunu ifade eden Burak Düzgün ise, “Bilal hocadan yakın koruma dersleri alıyorum. Koruma konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bunların haricinde aldığımız eğitimler neticesinde yakın koruma işlerinde görev alıyorum. Hocamız, spordan önce insanların kendisini keşfetmesine öncelik veren bir insan. Kendi gelişimini de tamamlarken bizleri de yanında daha iyi bir insan olma yolunda vasıflar bulunduruyor" dedi.