https://tr.sputniknews.com/20220503/abd-genelkurmay-baskani-buyuk-devletler-arasinda-catisma-ihtimali-artiyor-1056054019.html

ABD Genelkurmay Başkanı: Büyük devletler arasında çatışma ihtimali artıyor

ABD Genelkurmay Başkanı: Büyük devletler arasında çatışma ihtimali artıyor

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, büyük devletler arasında çatışma ihtimalinin arttığını belirtti. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T18:54+0300

2022-05-03T18:54+0300

2022-05-03T18:56+0300

savunma

abd

rusya

çin

mark milley

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ABD Kongresi'nde konuşan Milley, "Büyük bir istikrarsızlık dönemine giriyoruz, büyük devletler arasında çatışma potansiyeli artıyor, azalmıyor" dedi.ABD'nin günümüzde Rusya ve Çin gibi iki büyük devlete karşı koymak zorunda olduğunu söyleyen Milley, Moskova ve Pekin'in kurallara dayalı olarak kurulan küresel düzeni kökten değiştirme amacı taşıdığını kaydetti.Ukrayna'daki gelişmeleri de değerlendiren Milley, bu ülkedeki durumun Avrupa'nın ve belki de tüm dünyanın güvenliği için son 40 yılın en büyük tehdit olduğunu ekledi.

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abd, rusya, çin, mark milley