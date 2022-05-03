https://tr.sputniknews.com/20220503/abd-iran-nukleer-anlasmasina-varmayabiliriz-1056059288.html
ABD: İran nükleer anlaşmasına varmayabiliriz
ABD: İran nükleer anlaşmasına varmayabiliriz
ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Thomas-Greenfield, İran nükleer anlaşmasıyla ilgili görüşmelerde belli bir ilerlemenin kaydedildiğini, ama henüz... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T23:20+0300
2022-05-03T23:20+0300
2022-05-03T23:20+0300
savunma
abd
nükleer
iran
iran nükleer anlaşması
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ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, bugünkü basın toplantısında,“Ortak Kapsamlı Eylem Planı (nükleer anlaşma) ile ilgili olarak, anlaşmaya geri alınmasının önemli olduğunu düşündüğümüz çok sayıda sorunu çözme konusunda büyük ilerleme kaydettik" dedi.Greenfield, İran ile anlaşma konusunda 'hala çok şey' olduğunu belirterek, "Ama hala yapılacak çok şey var. Henüz bir anlaşmamız yok. Muhtemelen bir anlaşmaya varmayız da. Eğer diplomasi başarılı olmazsa İran’a baskıyı artırma amacıyla uluslararası topluluğunun diğer temsilcileriyle yakın çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
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abd, nükleer, iran, iran nükleer anlaşması
ABD: İran nükleer anlaşmasına varmayabiliriz
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ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Thomas-Greenfield, İran nükleer anlaşmasıyla ilgili görüşmelerde belli bir ilerlemenin kaydedildiğini, ama henüz yapılacak çok şey olduğunu belirterek, “Henüz anlaşma yok” dedi.
ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, bugünkü basın toplantısında,“Ortak Kapsamlı Eylem Planı (nükleer anlaşma) ile ilgili olarak, anlaşmaya geri alınmasının önemli olduğunu düşündüğümüz çok sayıda sorunu çözme konusunda büyük ilerleme kaydettik" dedi.
Greenfield, İran ile anlaşma konusunda 'hala çok şey' olduğunu belirterek, "Ama hala yapılacak çok şey var. Henüz bir anlaşmamız yok. Muhtemelen bir anlaşmaya varmayız da. Eğer diplomasi başarılı olmazsa İran’a baskıyı artırma amacıyla uluslararası topluluğunun diğer temsilcileriyle yakın çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.