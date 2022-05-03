https://tr.sputniknews.com/20220503/abd-iran-nukleer-anlasmasina-varmayabiliriz-1056059288.html

ABD: İran nükleer anlaşmasına varmayabiliriz

ABD: İran nükleer anlaşmasına varmayabiliriz

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Thomas-Greenfield, İran nükleer anlaşmasıyla ilgili görüşmelerde belli bir ilerlemenin kaydedildiğini, ama henüz... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T23:20+0300

2022-05-03T23:20+0300

2022-05-03T23:20+0300

savunma

abd

nükleer

iran

iran nükleer anlaşması

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/14/1043614542_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2c8e1096ab1ab946b943c95d09a8dd55.jpg

ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, bugünkü basın toplantısında,“Ortak Kapsamlı Eylem Planı (nükleer anlaşma) ile ilgili olarak, anlaşmaya geri alınmasının önemli olduğunu düşündüğümüz çok sayıda sorunu çözme konusunda büyük ilerleme kaydettik" dedi.Greenfield, İran ile anlaşma konusunda 'hala çok şey' olduğunu belirterek, "Ama hala yapılacak çok şey var. Henüz bir anlaşmamız yok. Muhtemelen bir anlaşmaya varmayız da. Eğer diplomasi başarılı olmazsa İran’a baskıyı artırma amacıyla uluslararası topluluğunun diğer temsilcileriyle yakın çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, nükleer, iran, iran nükleer anlaşması