ABD'de Yüksek Mahkeme görüşü basına sızdı: 'Kürtajı anayasal hak yapan yanlış kararı iptal zamanı'
11:22 03.05.2022 (güncellendi: 12:40 03.05.2022)
© AFP 2022 / KEVIN DIETSCHABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj hakkı aleyhine görüş belgesinin basına sızmasının ardından, Washington DC'deki mahkeme binası önünde hızla toplanan kadın hakları savunucuları, protesto gösterisi düzenledi.
© AFP 2022 / KEVIN DIETSCH
ABD'de Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyaletlerin tek tek yasaklamaya başladığı kürtaj hakkına son darbeyi Yüksek Mahkeme'nin indireceğinin en somut işareti geldi.
Kararlarıyla ABD Anayasası'nı yorumlayan en üst düzey temyiz organı konumundaki Yüksek Mahkeme'nin kürtajı anayasal hak haline getiren 1973 tarihli 'Roe Wade'e karşı' kararını bozma yönündeki çoğunluk görüşü taslak belgesi, basına sızdı.
Politico'nun yayımladığı 98 sayfalık taslak belgeye göre Yüksek Mahkeme'nin kendi içinde yaptığı özel oylamada yargıçların çoğunluğu 'Roe Wade'e karşı' kararını bozmaktan yana.
The Supreme Court has privately voted to strike down Roe v. Wade, according to a leaked draft of its majority opinion published by Politico. #scotus #legal #abortion https://t.co/Nth5tMDNlb— John Mackewich (@Mackewich) May 3, 2022
Yüksek Mahkeme'nin resmen karar açıklaması öncesi hazırladığı görüş taslak belgeleri bugüne dek basına hiç sızmamıştı. Resmi açıklama sonrası yapılan değerlendirmelerde, genellikle öngörüşten farklı nihai sonuca varıldığı belirtilmişti.
'En başından itibaren apaçık yanlış karar'
Ancak ilk kez basına sızan Yüksek Mahkeme çoğunluk görüşü taslak belgesinde, belgeyi kaleme alan Yargıç Samuel Alito tarafından 'Roe Wade'e karşı' kararı için 'en başından itibaren apaçık yanlış' ifadesi kullanılıyor.
'Kürtaj konusunu halkın seçilmiş temsilcilerine iade etme zamanı'
'Kararın gerekçesinin son derece zayıf olduğu ve zararlı sonuçlara yol açtığı' iddia edilen taslak belgede, "Kaçınılmaz sonuç, kürtaj hakkının ülke tarihinde ve geleneklerinde köklü bir yerinin olmadığıdır" deniliyor. "Roe ve Casey'nin reddedilmesi gerektiğine inanıyoruz. Anayasaya kulak verme ve kürtaj konusunu halkın seçilmiş temsilcilerine iade etme zamanıdır" vurgusu yapılıyor.
ABD anayasasının 14. maddesine dayandırılmıştı
1973 tarihli Roe Wade'e karşı kararı, 'ABD anayasasının ailevi konularda bireysel seçim özgürlüğünü düzenleyen 14. maddesinin, kadının hamileliğini sonlandırma kararını devlet kısıtlamasından koruduğunu' belirtirken, kadınların kürtaj haklarını, fetüsün kendi başına hayatta kalabileceği 24. haftaya kadar garanti altına alıyor.
1992 tarihli 'Planlı Ebeveynlik Casey'e karşı' kararı da fetüs kendi başına hayatta kalabileceği hale gelene kadar kadının kürtaj hakkını garanti ediyor.
Politico'ya göre 'birinci taslak' olarak nitelenen belge şubat ayında hazırlandı. Yüksek Mahkeme'nin resmi kararını temmuz başında açıklaması bekleniyor.
Abortion Rights Supporters, Opponents Face Off At US Supreme Court https://t.co/AjjirPCx93 pic.twitter.com/wjTgOghoQv— NDTV News feed (@ndtvfeed) May 3, 2022
Pelosi ile Schumer: Son 50 yılın en büyük hak kısıtlamasına hazırlanıyorlar
Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi ile Senato'daki Demokrat çoğunluk lideri Chuck Schumer, ortak açıklama yaparak, "Eğer haberler doğruysa, Yüksek Mahkeme son 50 yılın en büyük hak kısıtlamasına hazırlanıyor. Cumhuriyetçilerin atadığı yargıçlar yakın tarihteki en kötü ve zararlı kararlarla hatırlanacak" tepkisini verdi.
Yüksek Mahkeme önünde protesto
Haber duyulur duyulmaz Temsilciler Meclisi önünde toplanan kadın hakları savunucuları, kazanılmış haklarından bir adım bile geri atmayacaklarını söyleyerek Yüksek Mahkeme'yi protesto etti. Gösteride "Yasakları bedenimden çek", "Kadın hakları insan haklarıdır" ve "Benim bedenim benim kararım" sloganları ve pankartları öne çıktı.
Things are growing increasingly tense outside of the Supreme Court tonight. pic.twitter.com/od6OZkkz4o— Zachary Petrizzo (@ZTPetrizzo) May 3, 2022
Yüksek Mahkeme'deki 9 yargıçtan 6'sı, Cumhuriyetçi Partili ABD Başkanları tarafından atandı. 5 yargıcın - Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett- iptal görüşünü yansıtan taslağın resmi karara dönüşmesi durumunda, ABD'de kürtaj anayasal hak olmaktan çıkacak. Bugünkü gerçeklikte Cumhuriyetçi kontrolündeki 22 eyalette kürtaj yasaklanacak.
Cumhuriyetçi yönetim altındaki eyaletlerde kürtajı yasaklayan yasaların çıkmasına itiraz edenlerle destek verenler arasındaki çekişme, meselenin Yüksek Mahkeme'ye kadar gitmesine yol açtı. Örneğin Teksas'taki yasa, tecavüzcülere kurbanlarını kürtaj yaptırdıkları için dava etme hakkı tanıyor.