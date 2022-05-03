https://tr.sputniknews.com/20220503/abdnin-bm-buyukelcisi-sam-iliskileri-yumusatma-hakkini-kazanmadi-1056058007.html

ABD'nin BM Büyükelçisi: Şam, ilişkileri yumuşatma hakkını kazanmadı

ABD'nin BM Büyükelçisi: Şam, ilişkileri yumuşatma hakkını kazanmadı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Arap ülkelerinin Suriye hükümeti ile ilişkileri normalleştirmeye başlamasına ilişkin... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T22:15+0300

2022-05-03T22:15+0300

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dünya

abd

suriye

normalleşme

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ABD, BM Güvenlik Konseyi (BMGK'nin) mayıs ayı dönem başkanlığını devraldı.ABD'nin BM Büyükelçisi Thomas Greenfield, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında BMGK'nin mayıs dönem başkanı olarak ABD'nin önceliklerini açıkladı ve gündemi değerlendirdi.Arap ülkelerinin Suriye hükümeti ile ilişkileri normalleştirme süreci ve ABD'nin pozisyonu sorulan Greenfield, "Esed rejiminin ilişkileri yumuşatma hakkını kazandığını düşünmüyoruz. Hâlâ kendi insanlarını rehin tutuyor ve insan hakları ihlalleri işlemeye devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.'Rusya'ya Ukrayna konusunda baskı yapmaya devam edeceğiz'Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Rusya'nın BM'de yalnızlaştırıldığını söyleyen Thomas Greenfield, sivillerin tahliyesi ve insani yardımlar konusunda ise Rusya'ya baskı yapmaya devam edeceklerini belirtti.

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abd, suriye, normalleşme