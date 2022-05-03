Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220503/abdnin-bm-buyukelcisi-sam-iliskileri-yumusatma-hakkini-kazanmadi-1056058007.html
ABD'nin BM Büyükelçisi: Şam, ilişkileri yumuşatma hakkını kazanmadı
ABD'nin BM Büyükelçisi: Şam, ilişkileri yumuşatma hakkını kazanmadı
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Arap ülkelerinin Suriye hükümeti ile ilişkileri normalleştirmeye başlamasına ilişkin... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T22:15+0300
2022-05-03T22:15+0300
dünya
abd
suriye
normalleşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/1043926826_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ad7331bf2bfdccba4a10d715a19314e0.jpg
ABD, BM Güvenlik Konseyi (BMGK'nin) mayıs ayı dönem başkanlığını devraldı.ABD'nin BM Büyükelçisi Thomas Greenfield, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında BMGK'nin mayıs dönem başkanı olarak ABD'nin önceliklerini açıkladı ve gündemi değerlendirdi.Arap ülkelerinin Suriye hükümeti ile ilişkileri normalleştirme süreci ve ABD'nin pozisyonu sorulan Greenfield, "Esed rejiminin ilişkileri yumuşatma hakkını kazandığını düşünmüyoruz. Hâlâ kendi insanlarını rehin tutuyor ve insan hakları ihlalleri işlemeye devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.'Rusya'ya Ukrayna konusunda baskı yapmaya devam edeceğiz'Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Rusya'nın BM'de yalnızlaştırıldığını söyleyen Thomas Greenfield, sivillerin tahliyesi ve insani yardımlar konusunda ise Rusya'ya baskı yapmaya devam edeceklerini belirtti.
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/1043926826_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_6f66e15fe42d933636706f6b4f911d89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, suriye, normalleşme

ABD'nin BM Büyükelçisi: Şam, ilişkileri yumuşatma hakkını kazanmadı

22:15 03.05.2022
© REUTERS / MIKE SEGARLinda Thomas-Greenfield
Linda Thomas-Greenfield - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© REUTERS / MIKE SEGAR
Abone olTelegram
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Arap ülkelerinin Suriye hükümeti ile ilişkileri normalleştirmeye başlamasına ilişkin "Esed rejiminin ilişkileri yumuşatma hakkını kazandığını düşünmüyoruz." dedi.
ABD, BM Güvenlik Konseyi (BMGK'nin) mayıs ayı dönem başkanlığını devraldı.
ABD'nin BM Büyükelçisi Thomas Greenfield, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında BMGK'nin mayıs dönem başkanı olarak ABD'nin önceliklerini açıkladı ve gündemi değerlendirdi.
Arap ülkelerinin Suriye hükümeti ile ilişkileri normalleştirme süreci ve ABD'nin pozisyonu sorulan Greenfield, "Esed rejiminin ilişkileri yumuşatma hakkını kazandığını düşünmüyoruz. Hâlâ kendi insanlarını rehin tutuyor ve insan hakları ihlalleri işlemeye devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

'Rusya'ya Ukrayna konusunda baskı yapmaya devam edeceğiz'

Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Rusya'nın BM'de yalnızlaştırıldığını söyleyen Thomas Greenfield, sivillerin tahliyesi ve insani yardımlar konusunda ise Rusya'ya baskı yapmaya devam edeceklerini belirtti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала