https://tr.sputniknews.com/20220503/abdnin-bm-buyukelcisi-sam-iliskileri-yumusatma-hakkini-kazanmadi-1056058007.html
ABD'nin BM Büyükelçisi: Şam, ilişkileri yumuşatma hakkını kazanmadı
ABD'nin BM Büyükelçisi: Şam, ilişkileri yumuşatma hakkını kazanmadı
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Arap ülkelerinin Suriye hükümeti ile ilişkileri normalleştirmeye başlamasına ilişkin... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T22:15+0300
2022-05-03T22:15+0300
2022-05-03T22:15+0300
dünya
abd
suriye
normalleşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/1043926826_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ad7331bf2bfdccba4a10d715a19314e0.jpg
ABD, BM Güvenlik Konseyi (BMGK'nin) mayıs ayı dönem başkanlığını devraldı.ABD'nin BM Büyükelçisi Thomas Greenfield, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında BMGK'nin mayıs dönem başkanı olarak ABD'nin önceliklerini açıkladı ve gündemi değerlendirdi.Arap ülkelerinin Suriye hükümeti ile ilişkileri normalleştirme süreci ve ABD'nin pozisyonu sorulan Greenfield, "Esed rejiminin ilişkileri yumuşatma hakkını kazandığını düşünmüyoruz. Hâlâ kendi insanlarını rehin tutuyor ve insan hakları ihlalleri işlemeye devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.'Rusya'ya Ukrayna konusunda baskı yapmaya devam edeceğiz'Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Rusya'nın BM'de yalnızlaştırıldığını söyleyen Thomas Greenfield, sivillerin tahliyesi ve insani yardımlar konusunda ise Rusya'ya baskı yapmaya devam edeceklerini belirtti.
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/1043926826_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_6f66e15fe42d933636706f6b4f911d89.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, suriye, normalleşme
ABD'nin BM Büyükelçisi: Şam, ilişkileri yumuşatma hakkını kazanmadı
Abone ol
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Arap ülkelerinin Suriye hükümeti ile ilişkileri normalleştirmeye başlamasına ilişkin "Esed rejiminin ilişkileri yumuşatma hakkını kazandığını düşünmüyoruz." dedi.
ABD, BM Güvenlik Konseyi (BMGK'nin) mayıs ayı dönem başkanlığını devraldı.
ABD'nin BM Büyükelçisi Thomas Greenfield, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında BMGK'nin mayıs dönem başkanı olarak ABD'nin önceliklerini açıkladı ve gündemi değerlendirdi.
Arap ülkelerinin Suriye hükümeti ile ilişkileri normalleştirme süreci ve ABD'nin pozisyonu sorulan Greenfield, "Esed rejiminin ilişkileri yumuşatma hakkını kazandığını düşünmüyoruz. Hâlâ kendi insanlarını rehin tutuyor ve insan hakları ihlalleri işlemeye devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
'Rusya'ya Ukrayna konusunda baskı yapmaya devam edeceğiz'
Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Rusya'nın BM'de yalnızlaştırıldığını söyleyen Thomas Greenfield, sivillerin tahliyesi ve insani yardımlar konusunda ise Rusya'ya baskı yapmaya devam edeceklerini belirtti.