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Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin 'Dava Atlası'nı çıkardı: 67 ilde en çok veraset davası açıldı
Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin 'Dava Atlası'nı çıkardı: 67 ilde en çok veraset davası açıldı
Adalet Bakanlığı, 2021’de hukuk yargılamalarındaki davaların türlerine yönelik yapılan çalışmayla Türkiye'nin ‘Dava Atlası’nı çıkardı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T14:29+0300
2022-05-03T14:30+0300
türkiye
adalet bakanlığı
atlas
dava
tazminat
alacak
boşanma
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Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2021'de hukuk mahkemelerindeki davaların türlerine ilişkin araştırma yaptı. Bu araştırmayla, Türkiye'deki hukuk yargılamaları incelendi. İllere ve coğrafi bölgelere göre yapılan çalışmayla Türkiye'nin ‘Dava Atlası’ oluşturuldu.Atlasa göre, 67 ilde en çok veraset konusunda dava açıldı. Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hakkari, Van ile Ağrı'da en çok tazminat, İstanbul, Ankara, Adana, Şanlıurfa ve Muş'ta en çok alacak, Yalova'da en çok tüketici davası açıldı. Gaziantep'te ise en çok boşanma davası açıldığı kayda geçti.Bölge bazlı araştırmada tüm bölgelerde en çok açılan davaların ilk sırasında veraset, ikinci sırada ise Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde alacak, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde boşanma, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise tazminat davaları yer aldı.
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adalet bakanlığı, atlas, dava, tazminat, alacak, boşanma

Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin 'Dava Atlası'nı çıkardı: 67 ilde en çok veraset davası açıldı

14:29 03.05.2022 (güncellendi: 14:30 03.05.2022)
© AAyargı
yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© AA
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Adalet Bakanlığı, 2021’de hukuk yargılamalarındaki davaların türlerine yönelik yapılan çalışmayla Türkiye'nin ‘Dava Atlası’nı çıkardı.
Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2021'de hukuk mahkemelerindeki davaların türlerine ilişkin araştırma yaptı. Bu araştırmayla, Türkiye'deki hukuk yargılamaları incelendi. İllere ve coğrafi bölgelere göre yapılan çalışmayla Türkiye'nin ‘Dava Atlası’ oluşturuldu.
Atlasa göre, 67 ilde en çok veraset konusunda dava açıldı. Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hakkari, Van ile Ağrı'da en çok tazminat, İstanbul, Ankara, Adana, Şanlıurfa ve Muş'ta en çok alacak, Yalova'da en çok tüketici davası açıldı. Gaziantep'te ise en çok boşanma davası açıldığı kayda geçti.
Bölge bazlı araştırmada tüm bölgelerde en çok açılan davaların ilk sırasında veraset, ikinci sırada ise Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde alacak, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde boşanma, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise tazminat davaları yer aldı.
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