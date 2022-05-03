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Adıyaman’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: Ekinler ve meyve ağaçları zarar gördü
Adıyaman’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: Ekinler ve meyve ağaçları zarar gördü
Adıyaman’ın Besni ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu ekinlere, meyve ağaçlarına ve otomobillere zarar verdi. Gaziantep-Besni Karayolu beyaza büründü. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T18:49+0300
2022-05-03T18:49+0300
türkiye
adıyaman
dolu
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Besni ilçe merkezi, ilçeye bağlı belde ve köylerde aniden bastıran dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Ceviz büyüklüğünde yağan şiddetli dolu yaklaşık 15 dakika sürdü. Dolu yağışından dolayı ekinler, ağaç meyveleri zarar gördü. Dolu yağışından dolayı ise yaklaşık 7’e yakın aracın camları dayanamayarak kırıldı. Gaziantep- Besni Karayolu Çakırhöyük beldesi mevkiinde beyaza büründü. Yolu kullanan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağan dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.
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adıyaman, dolu, ceviz

Adıyaman’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: Ekinler ve meyve ağaçları zarar gördü

18:49 03.05.2022
© İHAAdıyaman’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Adıyaman’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© İHA
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Adıyaman’ın Besni ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu ekinlere, meyve ağaçlarına ve otomobillere zarar verdi. Gaziantep-Besni Karayolu beyaza büründü.
Besni ilçe merkezi, ilçeye bağlı belde ve köylerde aniden bastıran dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Ceviz büyüklüğünde yağan şiddetli dolu yaklaşık 15 dakika sürdü. Dolu yağışından dolayı ekinler, ağaç meyveleri zarar gördü. Dolu yağışından dolayı ise yaklaşık 7’e yakın aracın camları dayanamayarak kırıldı.
Gaziantep- Besni Karayolu Çakırhöyük beldesi mevkiinde beyaza büründü. Yolu kullanan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağan dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.
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