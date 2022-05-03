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Afyonkarahisar'da Selçuklu Kent Meydanı tarihi filmler için plato oluyor
Afyonkarahisar'da Selçuklu Kent Meydanı tarihi filmler için plato oluyor
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 800 yıllık İshaklı Kervansarayı ile Osmanlı döneminden kalma cami, hamam ve çeşmenin bulunduğu 7 bin 500 metrekarelik... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
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Afyonkarahisar'da Selçuklu Kent Meydanı tarihi filmler için plato oluyor

00:15 03.05.2022
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 800 yıllık İshaklı Kervansarayı ile Osmanlı döneminden kalma cami, hamam ve çeşmenin bulunduğu 7 bin 500 metrekarelik Selçuklu Kent Meydanı tarihi filmlerin yeni platosu olmaya hazırlanıyor.
© AA

İlçenin Çavuş Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bulunan İshaklı Kervansarayı, Afyonkarahisar'ın en büyük kervansarayı olarak biliniyor. Tarihi İpek Yolu üzerinde Anadolu Selçuklu Sultanı 2. İzzeddin Keykavus döneminde inşa edilen kervansaray, görkemli mimari yapısıyla yıllara meydan okuyor.

İlçenin Çavuş Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı&#x27;nda bulunan İshaklı Kervansarayı, Afyonkarahisar&#x27;ın en büyük kervansarayı olarak biliniyor. Tarihi İpek Yolu üzerinde Anadolu Selçuklu Sultanı 2. İzzeddin Keykavus döneminde inşa edilen kervansaray, görkemli mimari yapısıyla yıllara meydan okuyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

İlçenin Çavuş Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bulunan İshaklı Kervansarayı, Afyonkarahisar'ın en büyük kervansarayı olarak biliniyor. Tarihi İpek Yolu üzerinde Anadolu Selçuklu Sultanı 2. İzzeddin Keykavus döneminde inşa edilen kervansaray, görkemli mimari yapısıyla yıllara meydan okuyor.

© AAOsmanlı dönemi eserleri Çarşı Cami, Laleli Çeşmesi ve kent müzesine dönüştürülecek hamam da İshaklı Kervansarayı etrafında önemli tarihi yapılar olarak dikkati çekiyor.
Afyonkarahisar'da Selçuklu Kent Meydanı tarihi filmlerin çekilmesi için plato oluyor - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Osmanlı dönemi eserleri Çarşı Cami, Laleli Çeşmesi ve kent müzesine dönüştürülecek hamam da İshaklı Kervansarayı etrafında önemli tarihi yapılar olarak dikkati çekiyor.
© AASultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, Selçuklu Kent Meydanı projesiyle 800 yıllık tarihi eserlerin yeniden ayağa kalktığını söyledi.
Afyonkarahisar'da Selçuklu Kent Meydanı tarihi filmlerin çekilmesi için plato oluyor - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, Selçuklu Kent Meydanı projesiyle 800 yıllık tarihi eserlerin yeniden ayağa kalktığını söyledi.
© AAAfyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde iki ay önce başlatılan Selçuklu Kent Meydanı projesi, hem şehrin en büyük meydanı olacak hem de tarihi dokusuyla turizme kazandırılacak.
Afyonkarahisar'da Selçuklu Kent Meydanı tarihi filmlerin çekilmesi için plato oluyor - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde iki ay önce başlatılan Selçuklu Kent Meydanı projesi, hem şehrin en büyük meydanı olacak hem de tarihi dokusuyla turizme kazandırılacak.
© AADemirbilek, ilçe halkının da projeye destek verdiğini, tarihi dokunun yeniden canlanması için heyecanlı olduklarını söyledi. Projeyle ilçenin turizmini de hareketlendirmek istediklerini vurgulayan Demirbilek, "Sultandağı'na gelenlerin 800 yıllık bir tarihi burada görmeleri ve yaşamalarını istiyoruz. Bu meydanda bir çay içebileceği ve keyifli vakit geçirebilecekleri mekanlarda olacak. Hamamımızı da kent müzesine dönüştüreceğiz. Projenin ekonomik getirisinin de ilçemize yansıyacağına inanıyoruz" dedi. Demirbilek, Selçuklu Kent Meydanı'nın tarihe uygun şekilde taşla döşeneceğini, içindeki çınar ağaçlarının altlarına oturma alanları oluşturulacağını belirterek, "Biz ilçemizdeki konser, fuar ve çeşitli organizasyonlarımızı da bu meydanımızda yapacağız. Selçuklu Kent Meydanımızı tarihi filmlerin çekilmesi için plato haline getireceğiz. Bunun üzerinde titizlikle duruyor, tasarlıyoruz. Burayı tarihi filmlerin yeni mekanı haline getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah, burası komplike bir tarihi turizm mekanı olacak" ifadesini kullandı.
Afyonkarahisar'da Selçuklu Kent Meydanı tarihi filmlerin çekilmesi için plato oluyor - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Demirbilek, ilçe halkının da projeye destek verdiğini, tarihi dokunun yeniden canlanması için heyecanlı olduklarını söyledi. Projeyle ilçenin turizmini de hareketlendirmek istediklerini vurgulayan Demirbilek, "Sultandağı'na gelenlerin 800 yıllık bir tarihi burada görmeleri ve yaşamalarını istiyoruz. Bu meydanda bir çay içebileceği ve keyifli vakit geçirebilecekleri mekanlarda olacak. Hamamımızı da kent müzesine dönüştüreceğiz. Projenin ekonomik getirisinin de ilçemize yansıyacağına inanıyoruz" dedi. Demirbilek, Selçuklu Kent Meydanı'nın tarihe uygun şekilde taşla döşeneceğini, içindeki çınar ağaçlarının altlarına oturma alanları oluşturulacağını belirterek, "Biz ilçemizdeki konser, fuar ve çeşitli organizasyonlarımızı da bu meydanımızda yapacağız. Selçuklu Kent Meydanımızı tarihi filmlerin çekilmesi için plato haline getireceğiz. Bunun üzerinde titizlikle duruyor, tasarlıyoruz. Burayı tarihi filmlerin yeni mekanı haline getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah, burası komplike bir tarihi turizm mekanı olacak" ifadesini kullandı.
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