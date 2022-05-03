Afyonkarahisar'da Selçuklu Kent Meydanı tarihi filmler için plato oluyor

© AA Demirbilek, ilçe halkının da projeye destek verdiğini, tarihi dokunun yeniden canlanması için heyecanlı olduklarını söyledi. Projeyle ilçenin turizmini de hareketlendirmek istediklerini vurgulayan Demirbilek, "Sultandağı'na gelenlerin 800 yıllık bir tarihi burada görmeleri ve yaşamalarını istiyoruz. Bu meydanda bir çay içebileceği ve keyifli vakit geçirebilecekleri mekanlarda olacak. Hamamımızı da kent müzesine dönüştüreceğiz. Projenin ekonomik getirisinin de ilçemize yansıyacağına inanıyoruz" dedi. Demirbilek, Selçuklu Kent Meydanı'nın tarihe uygun şekilde taşla döşeneceğini, içindeki çınar ağaçlarının altlarına oturma alanları oluşturulacağını belirterek, "Biz ilçemizdeki konser, fuar ve çeşitli organizasyonlarımızı da bu meydanımızda yapacağız. Selçuklu Kent Meydanımızı tarihi filmlerin çekilmesi için plato haline getireceğiz. Bunun üzerinde titizlikle duruyor, tasarlıyoruz. Burayı tarihi filmlerin yeni mekanı haline getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah, burası komplike bir tarihi turizm mekanı olacak" ifadesini kullandı.