https://tr.sputniknews.com/20220503/ak-partili-yildirim-ulkemize-karsi-kurulan-tuzaklara-karsi-mucadelemiz-devam-edecektir-1056057697.html

AK Partili Yıldırım: Ülkemize karşı kurulan tuzaklara karşı mücadelemiz devam edecektir

AK Partili Yıldırım: Ülkemize karşı kurulan tuzaklara karşı mücadelemiz devam edecektir

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "İçeride ve dışarıda ülkemize karşı kurulan tuzaklara karşı amansız mücadelemiz bugün de yarın da kararlılıkla... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T22:09+0300

2022-05-03T22:09+0300

2022-05-03T22:15+0300

türkiye

binali yıldırım

göç

ak parti - cemaat kavgası

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, memleketinde Erzincan Belediyesi'nce düzenlenen bayramlaşma programına katılarak hemşehrileriyle bayramlaştı.Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, 2020 ve 2021 yıllarında tüm dünyada etkili olan salgın dolayısıyla bir araya gelip bayram kutlaması yapamadıklarını hatırlattı.Bayram ve ramazan günlerinin kardeşlik ve dostlukların daha da arttırılacağı günler olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:Yıldırım, ülkenin güney sınırında PKK, PYD, YPG örgütlerine karşı 911 kilometre sınır şeridinde güvenli bölge oluşturulduğunu ifade ederek, "Kuzey Irak bölgesinde halen kahraman güvenlik güçleri temizlik harekatı yapıyor" dedi.' 1.5 milyar din kardeşimizin sorumluluğu da bize ait'Bütün bunların amacının vatandaşların güven ve huzur içinde ait oldukları yerlerde yaşamlarını sürdürmesi olduğuna dikkati çeken Yıldırım, Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığının altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü:"Dünya büyük sıkıntılardan geçiyor. Salgında, Ukrayna-Rusya savaşında, Ortadoğu'da, Libya'da, Yemen'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen istikrarsızlar nedeniyle insanlık büyük bedel ödüyor" diyen Yıldırım, şunları söyledi:Bayramlaşma programına, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, bazı siyasi parti il başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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binali yıldırım, göç, ak parti - cemaat kavgası