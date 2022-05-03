https://tr.sputniknews.com/20220503/ali-koctan-trabzonspora-pankart-tepkisi-hadsizlik-simariklik-cekememek-1056051876.html

Ali Koç'tan Trabzonspor'a pankart tepkisi: Hadsizlik, şımarıklık, çekememek

Ali Koç'tan Trabzonspor'a pankart tepkisi: Hadsizlik, şımarıklık, çekememek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor'un açtığı pankartla ilgili, "Cumartesi gecesi tanık olduğumuz çirkin görüntüler, hadsizlik, şımarıklık, kural... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T17:46+0300

2022-05-03T17:46+0300

2022-05-03T17:46+0300

spor

ali koç

fenerbahçe

trabzonspor

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Fenerbahçe'de Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulunan Ali Koç çok sert ifadeler kullandı.Trabzon'da yaşanan olaylarla ilgili olarak Koç, "Cumartesi gecesi tanık olduğumuz çirkin görüntüler, hadsizlik, şımarıklık, kural tanımazlık, çekinmemek, ülke değerlerini dahi bir şampiyonluk ve kutlama adına ayaklar altına almak, Fenerbahçelilerin mücadele etmesi gereken konuma gelmiştir." dedi.Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:"Bu kulüp hiçbir zaman pes etmeden mücadelesini sürdürmüştür. Türlü saldırılara rağmen 115 yıldır bayrağımızın dalgalanmasını sağlamış, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Fenerbahçemize hizmet etmiş herkese, taraftarlarımıza emekleri için teşekkür ederim.Cumhuriyetle iç içe geçmiş değerleri, bir gün olsun vazgeçmediği Atatürk bağlılığı, şanlı tarihi, şerefli mücadelesi ve camiasının sonsuz sevgisiyle iyi ki Fenerbahçe, çok yaşa Fenerbahçe.Cumartesi gecesi tanık olduğumuz çirkin görüntüler, hadsizlik, şımarıklık, kural tanımazlık, çekinmemek, ülke değerlerini dahi bir şampiyonluk ve kutlama adına ayaklar altına almak, Fenerbahçelilerin mücadele etmesi gereken konuma gelmiştir."Sanki her şeyi istedikleri şekilde yapabileceklerini düşünmelerine hiç şaşırmayın. Perşembe günü sizinle paylaşacağım bilgilerle bazı konuları anlayacaksınız. Söz konusu takımla yaptığımız ilk maçta yaşadıklarımız, o gün hepimiz şiddetlendik, öfkelendik ve hatırlarsanız, maç sonunda 'Fenerbahçeliler, hakkını korumak için artık kendi mücadelemizi vermemiz gerekiyor' demiştim.Bir şampiyonluk için bu kadar diğer camialar tahrik edilmez. Onları koruyan koruma kalkanı en azından şu anda her şeyden güçlü."

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ali koç, fenerbahçe, trabzonspor