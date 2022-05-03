https://tr.sputniknews.com/20220503/ameliyatta-penisi-acilen-koluna-dikilen-adam-dusunebiliyor-musunuz-alti-yil-boyunca-oradan-sarkti-1056048260.html
Ameliyatta penisi acilen koluna dikilen adam: Düşünebiliyor musunuz altı yıl boyunca oradan sarktı
Ameliyatta penisi acilen koluna dikilen adam: Düşünebiliyor musunuz altı yıl boyunca oradan sarktı
İngiltere'de şaşkına çeviren bir ameliyat ve organ nakli gerçekleşti. Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle penisiyle birlikte bazı uzuvlarını yitiren adamın kolunda... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T15:00+0300
2022-05-03T15:00+0300
2022-05-03T15:00+0300
yaşam
penis
ameliyat
ingiltere
londra
koronavirüs
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İngiltere Norfolk’ta yaşayan iki çocuk babası 47 yaşındaki Malcolm MacDonald, 2010 yılında kanındaki bir enfeksiyon nedeniyle penisini kaybetti. MacDonald bilim insanları ve doktorların yardımıyla zorlu ve çetrefilli bir ameliyat süreci geçirdi.'Penisi acilen koluna dikmek zorunda kaldılar'Doktorlar hasta adamdan alınan cilt, kas ve damarları kullanarak bir penis yaratmaya çalıştı. Nakil ameliyatı sırasında bir sorun yaşandı. Kandaki oksijen eksikliği nedeniyle doktorlar nakil ameliyatını yarıda kesip acilen penisi koluna dikmek durumunda kaldı.Daha sonra hem koronavirüsü salgını hem de bazı sağlık sorunları nedeniyle ameliyatı yıllar boyunca ertelenen adam, kolunda bir penis ile yaşamak zorunda kaldı. 6 yıl sonra MacDonald’ın kolundan alınan penis, bir süre önce adamın kasıklarına yerleştirildi. “Yıllar sonra tekrar erkek gibi hissediyorum” diyen MacDonald, 9 saatlik ameliyat sürecinin de çok zor geçtiğini belirterek, “Penis kolumdayken çok zorlandım” dedi.Gündelik yaşamı da etkilendi15 santimetrelik penise sahip olan adam, “Düşünebiliyor musunuz altı yıl boyunca kolunuzdan penisiniz sarkıyor? Kabus gibiydi. Bir gün süpermarkette yaşlı bir kadın benden üst raflardan bir şey almamı istedi. Tam uzanırken kolumdaki penis gömlekten sıyrıldı ve kadının kafasının üstünde sallandı” diyerek yaşadığı anları da İngiliz medyasıyla paylaştı.Ameliyatın Londra Üniversitesi Hastanesi’nde Profesör David Ralph tarafından gerçekleştiği de belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20210717/ingilterede-2-bin-yillik-tas-oymasi-penis-heykeli-bulundu-1044989384.html
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Ameliyatta penisi acilen koluna dikilen adam: Düşünebiliyor musunuz altı yıl boyunca oradan sarktı
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İngiltere'de şaşkına çeviren bir ameliyat ve organ nakli gerçekleşti. Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle penisiyle birlikte bazı uzuvlarını yitiren adamın kolunda yeni bir penis ürettiler.
İngiltere Norfolk’ta yaşayan iki çocuk babası 47 yaşındaki Malcolm MacDonald, 2010 yılında kanındaki bir enfeksiyon nedeniyle penisini kaybetti. MacDonald bilim insanları ve doktorların yardımıyla zorlu ve çetrefilli bir ameliyat süreci geçirdi.
'Penisi acilen koluna dikmek zorunda kaldılar'
Doktorlar hasta adamdan alınan cilt, kas ve damarları kullanarak bir penis yaratmaya çalıştı. Nakil ameliyatı sırasında bir sorun yaşandı. Kandaki oksijen eksikliği nedeniyle doktorlar nakil ameliyatını yarıda kesip acilen penisi koluna dikmek durumunda kaldı.
Daha sonra hem koronavirüsü salgını hem de bazı sağlık sorunları nedeniyle ameliyatı yıllar boyunca ertelenen adam, kolunda bir penis ile yaşamak zorunda kaldı.
6 yıl sonra MacDonald’ın kolundan alınan penis, bir süre önce adamın kasıklarına yerleştirildi. “Yıllar sonra tekrar erkek gibi hissediyorum” diyen MacDonald, 9 saatlik ameliyat sürecinin de çok zor geçtiğini belirterek, “Penis kolumdayken çok zorlandım” dedi.
Gündelik yaşamı da etkilendi
15 santimetrelik penise sahip olan adam, “Düşünebiliyor musunuz altı yıl boyunca kolunuzdan penisiniz sarkıyor? Kabus gibiydi. Bir gün süpermarkette yaşlı bir kadın benden üst raflardan bir şey almamı istedi. Tam uzanırken kolumdaki penis gömlekten sıyrıldı ve kadının kafasının üstünde sallandı” diyerek yaşadığı anları da İngiliz medyasıyla paylaştı.
Ameliyatın Londra Üniversitesi Hastanesi’nde Profesör David Ralph tarafından gerçekleştiği de belirtildi.