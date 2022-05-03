https://tr.sputniknews.com/20220503/ameliyatta-penisi-acilen-koluna-dikilen-adam-dusunebiliyor-musunuz-alti-yil-boyunca-oradan-sarkti-1056048260.html

Ameliyatta penisi acilen koluna dikilen adam: Düşünebiliyor musunuz altı yıl boyunca oradan sarktı

Ameliyatta penisi acilen koluna dikilen adam: Düşünebiliyor musunuz altı yıl boyunca oradan sarktı

İngiltere'de şaşkına çeviren bir ameliyat ve organ nakli gerçekleşti. Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle penisiyle birlikte bazı uzuvlarını yitiren adamın kolunda... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T15:00+0300

2022-05-03T15:00+0300

2022-05-03T15:00+0300

yaşam

penis

ameliyat

ingiltere

londra

koronavirüs

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İngiltere Norfolk’ta yaşayan iki çocuk babası 47 yaşındaki Malcolm MacDonald, 2010 yılında kanındaki bir enfeksiyon nedeniyle penisini kaybetti. MacDonald bilim insanları ve doktorların yardımıyla zorlu ve çetrefilli bir ameliyat süreci geçirdi.'Penisi acilen koluna dikmek zorunda kaldılar'Doktorlar hasta adamdan alınan cilt, kas ve damarları kullanarak bir penis yaratmaya çalıştı. Nakil ameliyatı sırasında bir sorun yaşandı. Kandaki oksijen eksikliği nedeniyle doktorlar nakil ameliyatını yarıda kesip acilen penisi koluna dikmek durumunda kaldı.Daha sonra hem koronavirüsü salgını hem de bazı sağlık sorunları nedeniyle ameliyatı yıllar boyunca ertelenen adam, kolunda bir penis ile yaşamak zorunda kaldı. 6 yıl sonra MacDonald’ın kolundan alınan penis, bir süre önce adamın kasıklarına yerleştirildi. “Yıllar sonra tekrar erkek gibi hissediyorum” diyen MacDonald, 9 saatlik ameliyat sürecinin de çok zor geçtiğini belirterek, “Penis kolumdayken çok zorlandım” dedi.Gündelik yaşamı da etkilendi15 santimetrelik penise sahip olan adam, “Düşünebiliyor musunuz altı yıl boyunca kolunuzdan penisiniz sarkıyor? Kabus gibiydi. Bir gün süpermarkette yaşlı bir kadın benden üst raflardan bir şey almamı istedi. Tam uzanırken kolumdaki penis gömlekten sıyrıldı ve kadının kafasının üstünde sallandı” diyerek yaşadığı anları da İngiliz medyasıyla paylaştı.Ameliyatın Londra Üniversitesi Hastanesi’nde Profesör David Ralph tarafından gerçekleştiği de belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20210717/ingilterede-2-bin-yillik-tas-oymasi-penis-heykeli-bulundu-1044989384.html

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penis, ameliyat, ingiltere, londra, koronavirüs