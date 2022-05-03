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Ankara ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara ve çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji, ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
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ankara
türkiye
meteoroloji
sağanak yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün Ankara, Çankırı, Bolu ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Gök gürültülü sağanağın yerel ve kısa süreli kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluk ile ulaşımda aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Ankara Valiliği, de bugün kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, bu nedenle ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
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ankara, meteoroloji, sağanak yağış

Ankara ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

18:32 03.05.2022 (güncellendi: 18:46 03.05.2022)
© DHAyağış, sağanak yağış, yağmur
yağış, sağanak yağış, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© DHA
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Ankara ve çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji, ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün Ankara, Çankırı, Bolu ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Gök gürültülü sağanağın yerel ve kısa süreli kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluk ile ulaşımda aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Ankara Valiliği, de bugün kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, bu nedenle ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
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