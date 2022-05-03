https://tr.sputniknews.com/20220503/ankara-ve-cevresi-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1056053340.html

Ankara ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara ve çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji, ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T18:32+0300

2022-05-03T18:32+0300

2022-05-03T18:46+0300

ankara

türkiye

meteoroloji

sağanak yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün Ankara, Çankırı, Bolu ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Gök gürültülü sağanağın yerel ve kısa süreli kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluk ile ulaşımda aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Ankara Valiliği, de bugün kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, bu nedenle ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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ankara, meteoroloji, sağanak yağış