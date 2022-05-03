https://tr.sputniknews.com/20220503/ankarada-bir-kadin-silahla-vurulmus-halde-olu-bulundu--1056058201.html

Ankara’da bir kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Ankara’da bir kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kadın evinde silahla başında vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kadın cinayeti

ankara

vurulma

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Çukurambar Mahallesi’nde yaşayan Sultan I. isimli kadın, silahla başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. .Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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kadın cinayeti, ankara, vurulma