https://tr.sputniknews.com/20220503/ankarada-bir-kadin-silahla-vurulmus-halde-olu-bulundu--1056058201.html
Ankara’da bir kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Ankara’da bir kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kadın evinde silahla başında vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T22:18+0300
2022-05-03T22:18+0300
2022-05-03T22:18+0300
türkiye
kadın cinayeti
ankara
vurulma
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Çukurambar Mahallesi’nde yaşayan Sultan I. isimli kadın, silahla başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. .Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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kadın cinayeti, ankara, vurulma
Ankara’da bir kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kadın evinde silahla başında vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Çukurambar Mahallesi’nde yaşayan Sultan I. isimli kadın, silahla başından vurulmuş halde bulundu.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. .Olayla ilgili inceleme devam ediyor.