Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220503/avustralya-2010dan-bu-yana-ilk-kez-faiz-oranlarini-artirdi-1056036571.html
Avustralya, 2010'dan bu yana ilk kez faiz oranlarını artırdı
Avustralya, 2010'dan bu yana ilk kez faiz oranlarını artırdı
Avustralya Merkez bankası, 2010'dan bu yana ilk kez faiz oranlarını artırdı. Banka, kredi faiz oranını 25 baz puan artırdığını duyurdu. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T07:58+0300
2022-05-03T08:23+0300
dünya
avustralya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056036793_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_8b8e036a01cc900503ed153735fee23e.png
Avustralya Merkez Bankası, yükselen fiyatların önüne geçmek için 10 yıldan fazla bir süreden beri ilk kez faiz oranlarını artırdı.Banka, kredi faiz oranını 25 baz puan artırarak Kasım 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 0.35'e yükseltti.Bankadan yapılan açıklamada, 'beklenenden daha hızlı bir şekilde yükselen enflasyon oranlarının' bu karara sebebiyet verdiği belirtildi. Faiz artırımı kararının 21 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerden önce verilmesi ise dikkat çekti.Ülkede yıllık enflasyon oranı, son açıklanan rakamlara göre yüzde 5.1 seviyesinde.
https://tr.sputniknews.com/20220428/isvecten-u-donusu-merkez-bankasi-faiz-oranini-25-baz-puan-artirdi--1055914683.html
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056036793_142:0:910:576_1920x0_80_0_0_ec6f40dce4fca2e80dc8492d653ac194.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avustralya

Avustralya, 2010'dan bu yana ilk kez faiz oranlarını artırdı

07:58 03.05.2022 (güncellendi: 08:23 03.05.2022)
© AFP 2022Avustralya, 2010'dan bu yana ilk kez faiz oranlarını artırdı
Avustralya, 2010'dan bu yana ilk kez faiz oranlarını artırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
Avustralya Merkez bankası, 2010'dan bu yana ilk kez faiz oranlarını artırdı. Banka, kredi faiz oranını 25 baz puan artırdığını duyurdu.
Avustralya Merkez Bankası, yükselen fiyatların önüne geçmek için 10 yıldan fazla bir süreden beri ilk kez faiz oranlarını artırdı.
Banka, kredi faiz oranını 25 baz puan artırarak Kasım 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 0.35'e yükseltti.
Bankadan yapılan açıklamada, 'beklenenden daha hızlı bir şekilde yükselen enflasyon oranlarının' bu karara sebebiyet verdiği belirtildi.
Faiz artırımı kararının 21 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerden önce verilmesi ise dikkat çekti.
Ülkede yıllık enflasyon oranı, son açıklanan rakamlara göre yüzde 5.1 seviyesinde.
İsveç kronu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
DÜNYA
İsveç'ten 'U dönüşü': Merkez Bankası, faiz oranını 25 baz puan artırdı
28 Nisan, 11:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала