https://tr.sputniknews.com/20220503/avustralya-2010dan-bu-yana-ilk-kez-faiz-oranlarini-artirdi-1056036571.html

Avustralya, 2010'dan bu yana ilk kez faiz oranlarını artırdı

Avustralya, 2010'dan bu yana ilk kez faiz oranlarını artırdı

Avustralya Merkez bankası, 2010'dan bu yana ilk kez faiz oranlarını artırdı. Banka, kredi faiz oranını 25 baz puan artırdığını duyurdu. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T07:58+0300

2022-05-03T07:58+0300

2022-05-03T08:23+0300

dünya

avustralya

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Avustralya Merkez Bankası, yükselen fiyatların önüne geçmek için 10 yıldan fazla bir süreden beri ilk kez faiz oranlarını artırdı.Banka, kredi faiz oranını 25 baz puan artırarak Kasım 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 0.35'e yükseltti.Bankadan yapılan açıklamada, 'beklenenden daha hızlı bir şekilde yükselen enflasyon oranlarının' bu karara sebebiyet verdiği belirtildi. Faiz artırımı kararının 21 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerden önce verilmesi ise dikkat çekti.Ülkede yıllık enflasyon oranı, son açıklanan rakamlara göre yüzde 5.1 seviyesinde.

https://tr.sputniknews.com/20220428/isvecten-u-donusu-merkez-bankasi-faiz-oranini-25-baz-puan-artirdi--1055914683.html

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