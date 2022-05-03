https://tr.sputniknews.com/20220503/avustralya-2010dan-bu-yana-ilk-kez-faiz-oranlarini-artirdi-1056036571.html
Avustralya, 2010'dan bu yana ilk kez faiz oranlarını artırdı
Avustralya, 2010'dan bu yana ilk kez faiz oranlarını artırdı
Avustralya Merkez bankası, 2010'dan bu yana ilk kez faiz oranlarını artırdı. Banka, kredi faiz oranını 25 baz puan artırdığını duyurdu. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T07:58+0300
2022-05-03T07:58+0300
2022-05-03T08:23+0300
dünya
avustralya
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Avustralya Merkez Bankası, yükselen fiyatların önüne geçmek için 10 yıldan fazla bir süreden beri ilk kez faiz oranlarını artırdı.Banka, kredi faiz oranını 25 baz puan artırarak Kasım 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 0.35'e yükseltti.Bankadan yapılan açıklamada, 'beklenenden daha hızlı bir şekilde yükselen enflasyon oranlarının' bu karara sebebiyet verdiği belirtildi. Faiz artırımı kararının 21 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerden önce verilmesi ise dikkat çekti.Ülkede yıllık enflasyon oranı, son açıklanan rakamlara göre yüzde 5.1 seviyesinde.
https://tr.sputniknews.com/20220428/isvecten-u-donusu-merkez-bankasi-faiz-oranini-25-baz-puan-artirdi--1055914683.html
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avustralya
Avustralya, 2010'dan bu yana ilk kez faiz oranlarını artırdı
07:58 03.05.2022 (güncellendi: 08:23 03.05.2022) Abone ol
Avustralya Merkez bankası, 2010'dan bu yana ilk kez faiz oranlarını artırdı. Banka, kredi faiz oranını 25 baz puan artırdığını duyurdu.
Avustralya Merkez Bankası, yükselen fiyatların önüne geçmek için 10 yıldan fazla bir süreden beri ilk kez faiz oranlarını artırdı.
Banka, kredi faiz oranını 25 baz puan artırarak Kasım 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 0.35'e yükseltti.
Bankadan yapılan açıklamada, 'beklenenden daha hızlı bir şekilde yükselen enflasyon oranlarının' bu karara sebebiyet verdiği belirtildi.
Faiz artırımı kararının 21 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerden önce verilmesi ise dikkat çekti.
Ülkede yıllık enflasyon oranı, son açıklanan rakamlara göre yüzde 5.1 seviyesinde.