https://tr.sputniknews.com/20220503/ayasofyaya-rekor-ziyaret-en-yogun-gununu-yasadi--1056046021.html

Ayasofya'ya rekor ziyaret: En yoğun gününü yaşadı

Ayasofya'ya rekor ziyaret: En yoğun gününü yaşadı

'Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi' olarak yeniden Müslümanların ibadetine açılan tarihi yapı, camiye çevrildiği günden bu yana en yoğun gününü yaşadı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T13:57+0300

2022-05-03T13:57+0300

2022-05-03T13:57+0300

yaşam

ayasofya

ayasofya-i kebir cami-i şerif

ibadet

bayram

ziyaret

rekor

müze

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Ayasofya Cami, ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yaşadı. İstanbul'un simgelerinden olan camiyi bayramının ilk günü 104 bin 325 kişi ziyaret etti.Bizans döneminde kilise olarak inşa edilen, 1453'te camiye, 1929 yılında ise müzeye çevrilen yapı, son olarak 24 Temmuz 2020'de yeniden camiye çevrilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220421/tahrip-edilen-ayasofya-camiinin-imparatorluk-kapisi-onarildi-1055750028.html

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ayasofya, ayasofya-i kebir cami-i şerif, ibadet, bayram, ziyaret, rekor, müze