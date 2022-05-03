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https://tr.sputniknews.com/20220503/ayasofyaya-rekor-ziyaret-en-yogun-gununu-yasadi--1056046021.html
Ayasofya'ya rekor ziyaret: En yoğun gününü yaşadı
Ayasofya'ya rekor ziyaret: En yoğun gününü yaşadı
'Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi' olarak yeniden Müslümanların ibadetine açılan tarihi yapı, camiye çevrildiği günden bu yana en yoğun gününü yaşadı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T13:57+0300
2022-05-03T13:57+0300
yaşam
ayasofya
ayasofya-i kebir cami-i şerif
ibadet
bayram
ziyaret
rekor
müze
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Ayasofya Cami, ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yaşadı. İstanbul'un simgelerinden olan camiyi bayramının ilk günü 104 bin 325 kişi ziyaret etti.Bizans döneminde kilise olarak inşa edilen, 1453'te camiye, 1929 yılında ise müzeye çevrilen yapı, son olarak 24 Temmuz 2020'de yeniden camiye çevrilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220421/tahrip-edilen-ayasofya-camiinin-imparatorluk-kapisi-onarildi-1055750028.html
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ayasofya, ayasofya-i kebir cami-i şerif, ibadet, bayram, ziyaret, rekor, müze

Ayasofya'ya rekor ziyaret: En yoğun gününü yaşadı

13:57 03.05.2022
© Sputnik / Онур Озовали / Fotoğraf bankasına girTurist, Rus turist, Ayasofya
Turist, Rus turist, Ayasofya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© Sputnik / Онур Озовали
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'Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi' olarak yeniden Müslümanların ibadetine açılan tarihi yapı, camiye çevrildiği günden bu yana en yoğun gününü yaşadı.
Ayasofya Cami, ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yaşadı.
İstanbul'un simgelerinden olan camiyi bayramının ilk günü 104 bin 325 kişi ziyaret etti.
Bizans döneminde kilise olarak inşa edilen, 1453'te camiye, 1929 yılında ise müzeye çevrilen yapı, son olarak 24 Temmuz 2020'de yeniden camiye çevrilmişti.
Ayasofya Camii'nin tahrip olan imparator kapısı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
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Tahrip edilen Ayasofya Camii'nin İmparatorluk Kapısı onarım sonrası görüntülendi
21 Nisan, 18:59
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