https://tr.sputniknews.com/20220503/ayasofyaya-rekor-ziyaret-en-yogun-gununu-yasadi--1056046021.html
Ayasofya'ya rekor ziyaret: En yoğun gününü yaşadı
Ayasofya'ya rekor ziyaret: En yoğun gününü yaşadı
'Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi' olarak yeniden Müslümanların ibadetine açılan tarihi yapı, camiye çevrildiği günden bu yana en yoğun gününü yaşadı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T13:57+0300
2022-05-03T13:57+0300
2022-05-03T13:57+0300
yaşam
ayasofya
ayasofya-i kebir cami-i şerif
ibadet
bayram
ziyaret
rekor
müze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/1044838968_0:214:2881:1834_1920x0_80_0_0_f899be425eb9cac29e49bac60e429f8a.jpg
Ayasofya Cami, ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yaşadı. İstanbul'un simgelerinden olan camiyi bayramının ilk günü 104 bin 325 kişi ziyaret etti.Bizans döneminde kilise olarak inşa edilen, 1453'te camiye, 1929 yılında ise müzeye çevrilen yapı, son olarak 24 Temmuz 2020'de yeniden camiye çevrilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220421/tahrip-edilen-ayasofya-camiinin-imparatorluk-kapisi-onarildi-1055750028.html
ayasofya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/1044838968_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_34943efc14df4f4f1d198396dddd1846.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ayasofya, ayasofya-i kebir cami-i şerif, ibadet, bayram, ziyaret, rekor, müze
Ayasofya'ya rekor ziyaret: En yoğun gününü yaşadı
Abone ol
'Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi' olarak yeniden Müslümanların ibadetine açılan tarihi yapı, camiye çevrildiği günden bu yana en yoğun gününü yaşadı.
Ayasofya Cami, ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yaşadı.
İstanbul'un simgelerinden olan camiyi bayramının ilk günü 104 bin 325 kişi ziyaret etti.
Bizans döneminde kilise olarak inşa edilen, 1453'te camiye, 1929 yılında ise müzeye çevrilen yapı, son olarak 24 Temmuz 2020'de yeniden camiye çevrilmişti.