https://tr.sputniknews.com/20220503/bakan-cavusoglu-iranli-mekidasi-ile-gorustu-1056054368.html

Bakan Çavuşoğlu, İranlı mekidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, İranlı mekidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile görüştü. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T19:03+0300

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türkiye

dışişleri bakanlığı

iran

hüseyin emir abdullahiyan

ramazan bayramı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile Ramazan Bayramı vesilesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile bugün Ramazan Bayramı vesilesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.

türkiye

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dışişleri bakanlığı, iran, hüseyin emir abdullahiyan, ramazan bayramı