https://tr.sputniknews.com/20220503/bakan-cavusoglu-iranli-mekidasi-ile-gorustu-1056054368.html
Bakan Çavuşoğlu, İranlı mekidaşı ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, İranlı mekidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile görüştü. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T19:03+0300
2022-05-03T19:03+0300
2022-05-03T19:11+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
iran
hüseyin emir abdullahiyan
ramazan bayramı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile Ramazan Bayramı vesilesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile bugün Ramazan Bayramı vesilesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.
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dışişleri bakanlığı, iran, hüseyin emir abdullahiyan, ramazan bayramı
Bakan Çavuşoğlu, İranlı mekidaşı ile görüştü
19:03 03.05.2022 (güncellendi: 19:11 03.05.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile Ramazan Bayramı vesilesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile bugün Ramazan Bayramı vesilesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.