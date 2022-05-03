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Bakan Çavuşoğlu, İranlı mekidaşı ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, İranlı mekidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile görüştü. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
dışişleri bakanlığı
iran
hüseyin emir abdullahiyan
ramazan bayramı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile Ramazan Bayramı vesilesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile bugün Ramazan Bayramı vesilesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.
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dışişleri bakanlığı, iran, hüseyin emir abdullahiyan, ramazan bayramı

Bakan Çavuşoğlu, İranlı mekidaşı ile görüştü

19:03 03.05.2022 (güncellendi: 19:11 03.05.2022)
© AA / Cem Özdel Mevlüt Çavuşoğlu,
 Mevlüt Çavuşoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© AA / Cem Özdel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile Ramazan Bayramı vesilesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile bugün Ramazan Bayramı vesilesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.
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