https://tr.sputniknews.com/20220503/bakan-kirisciden-ciftcilerin-akaryakit-fiyatlari-sikayetine-bizde-uretilen-bir-sey-degil-1056058572.html

Bakan Kirişçi'den çiftçilerin akaryakıt fiyatları şikayetine: Bizde üretilen bir şey değil

Bakan Kirişçi'den çiftçilerin akaryakıt fiyatları şikayetine: Bizde üretilen bir şey değil

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, azotlu gübrelerin doğalgazdan elde edilen temel girdileri olduğunu belirterek, "Doğalgaz da bizde yok. İnşallah 2023'te... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T22:42+0300

2022-05-03T22:42+0300

2022-05-03T23:03+0300

türkiye

vahit kirişci

doğalgaz

akaryakıt

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Bayramlaşma programı kapsamında Bolu'ya gelen Kirişci, Vali Ahmet Ümit'i ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Kirişci, partililerle bayramlaştı.Kirişci, daha sonra beraberindeki heyetle 30 Nisan'da 3 ev, ahır, samanlık ve ardiyenin kül olduğu yangında 19 küçükbaş hayvanın da telef olduğu Mudurnu ilçesindeki Sürmeli köyünü ziyaret etti.Burada köy sakinleriyle bayramlaşan Kirişci, evleri yanan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Ailelerin taleplerini dinleyen Kirişci, gerekli çalışmaların yapılması için yetkililere talimat verdi.Kirişci, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında can kaybı yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu belirterek, "Bunların hepsi bir şekilde telafi edilecek, yerine konulacak. Konutlar konusunda devlet olarak yardımcı olacağız. Diğer taraftan 19 küçükbaş hayvan konusunda da yine yardımcı olacağız" dedi.Çiftçilerin yangın, sel, dolu gibi afetlerde mağdur olmaması adına 2005 yılında hayata geçirilen Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) geçen yıl 2.8 milyar lira zarar ödemesi yapıldığını vurgulayan Kirişci, çiftçilerin bu konuya dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti.'Kendi gübremizi de artık üretiyor olacağız'Kirişci, çiftçilerin akaryakıt ve gübre fiyatlarının yüksekliği konusundaki şikayetlerine de değinerek, "Akaryakıt bizde üretilen bir şey değil, bunu ithal ediyoruz malum. Gübre ki azotlu gübreler doğalgazdan elde edilen, bizim temel girdilerimiz. Doğalgaz da bizde yok. İnşallah 2023'te Karadeniz'deki doğalgazımızda buna da başlayacağız. O zaman Samsun ve Karadeniz bölgesinde 1-2 yerde kuracağımız tesislerle kendi gübremizi de artık üretiyor olacağız" diye konuştu.Tarımsal desteklerle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bilgi de veren Bakan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:Bakan Kirişçi, kırsal bölgelerin yeniden göç alması ve tarımsal üretimin artırılması için çeşitli projeler geliştirdiklerini belirterek, "Bizim derdimiz, kırsaldan kente göç etmiş bir Türkiye'den, kentlerden yeniden kırsala dönen bir Türkiye. Kırsalı kalkındırmadan, kırsalda bu düzeni sağlamadan kentlerin de huzur içerisinde yaşaması söz konusu değil. Şu anki yaş ortalaması 54-55'lere geldi ama gençlerimizi buraya getirmek için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.'Metruk köy okulları halk eğitim merkezi olursa tarımla ilgili eğitim faaliyeti yürütülecek'Türkiye'de taşımalı eğitim nedeniyle kullanılmayan 4 bin köy okulu bulunduğunu aktaran Kirişci, bu okullarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in çalışma başlattığını duyurdu.Kirişci, köy okullarıyla ilgili hazırladıkları projelere ilişkin gelecek haftalarda duyuru yapacaklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:Açıklama sonrası yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Kirişci'ye, Vali Ahmet Ümit, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ve daire amirleri eşlik etti.

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vahit kirişci, doğalgaz, akaryakıt