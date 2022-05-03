https://tr.sputniknews.com/20220503/bayrama-ozel-zeytinli-baklava--tereyag-kokusu-yok-hafif-lezzetler-arayanlar-icin-cok-guzel-1056044978.html

Bayrama özel zeytinli baklava: 'Tereyağ kokusu yok, hafif lezzetler arayanlar için çok güzel'

Bayrama özel zeytinli baklava: 'Tereyağ kokusu yok, hafif lezzetler arayanlar için çok güzel'

Balıkesir’de bir zeytin, zeytinyağı işletmesinin bayrama özel ikram için yaptığı zeytinli baklava büyük ilgi görüyor. Zeytinyağı ve zeytin ile yapılan baklava... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T13:11+0300

2022-05-03T13:11+0300

2022-05-03T13:11+0300

yaşam

baklava

ramazan bayramı

zeytin

zeytinyağı

kaz dağları

balıkesir

edremit

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde bayramda müşterilerine farklı bir ikram yapmak isteyen Zeytin ve Zeytinyağı işletmecisi Zafer Soykara, el açması baklavalık yufka, zeytinyağı, Kazdağları’ndan toplanan cevizler ve zeytin reçelinden baklava yaptı. Zeytinli baklavayı ticari olarak üretmediklerini ifade eden Soykara bayram sürecince müşterilerine bir güzellik yapmak için böyle bir tarifi hayata geçirdiklerini ifade etti. Soykara'ya göre, tereyağının kullanılmadığı zeytinyağı, zeytinli baklava ise ilk günden müşterilerden büyük beğeni aldı.'Hafif lezzetler arayanlar için çok güzel bir baklava'Müşteriler bu farklı lezzeti tattıktan sonra “Denemeden önce tedirgin oldum ama hakikaten zeytinden de baklava yapılabiliyormuş. Çok da lezzetli. Hafif. Zeytinyağı ile yapılmış. Tereyağ kokusu yok. Hafif lezzetler arayanlar için bence çok güzel bir baklava” dedi.'Bu baklavanın özelliği tamamen zeytinyağı ile yapılmış olması'Zeytinli baklavayı müşterilerine ikram eden Soykara, “Bu baklavanın özelliği cevizin ve el açmasını yanı sıra tamamen zeytinyağı ile yapılmış olması daha lezzetli olması açısından. Ekstradan biz bir de zeytin reçeli ilave ediyoruz. Müşterilerimize ikram ediyoruz bayram dolayısı ile. Müşterilerimizin ve misafirlerimizin ilgisini çekiyor. Çok ta lezzetli olduğunu söylüyorlar” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220430/bayram-oncesi-kolesterol-ve-seker-uyarisi-hayati-risk-olusturan-durumlarla-karsilasabiliriz-1055975648.html

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baklava, ramazan bayramı, zeytin, zeytinyağı, kaz dağları, balıkesir, edremit